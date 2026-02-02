Szef FIFA proponuje powrót Rosji do międzynarodowego futbolu

Gianni Infantino zaproponował zniesienie zakazu udziału rosyjskich drużyn w międzynarodowych turniejach piłkarskich. Podkreślił, że dzieci i młodzież z Rosji powinny móc grać w Europie.

Prezydent FIFA wskazał w wywiadzie dla Sky News, że zakaz wobec Rosji, wprowadzony po inwazji na Ukrainę w 2022 roku, powinien zostać zniesiony. Od 2023 roku drużyny młodzieżowe z Rosji mogły już startować w międzynarodowych rozgrywkach.

Infantino zaznaczył, że jest przeciwny zakazom i bojkotom, które jego zdaniem tylko zwiększają nienawiść. Udział rosyjskich dzieci w turniejach w Europie nazwał pozytywnym sygnałem dla świata sportu.

Szef FIFA utrzymuje bliskie kontakty z Donaldem Trumpem, któremu wręczył w grudniu Nagrodę Pokoju FIFA. Organizacja otworzyła też biuro w Trump Tower, a Ivanka Trump weszła w skład rady projektu edukacyjnego współfinansowanego ze sprzedaży biletów na MŚ 2026.

Rosja była gospodarzem Mundialu 2018, a tegoroczne Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku budzą kontrowersje i apele o bojkot ze względu na politykę zagraniczną administracji Trumpa. Infantino uważa, że powrót Rosji do futbolu wysłałby pozytywny sygnał.

Źródło: Politico