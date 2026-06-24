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24.06.2026 13:35

Szef ME nie wyklucza dalszych kontraktów między Orlenem a Naftohazem

W środę ma odbyć się kolejne spotkanie strony polskiej z ministrem energetyki Ukrainy Denysem Szmyhalem, a rozmowy mają dotyczyć m.in. ewentualnych kolejnych kontraktów między Orlenem a Naftohazem – poinformował dziennikarzy na marginesie konferencji Energize EU, organizowanej przez Forum Energii, minister energii Miłosz Motyka.

– Mamy dzisiaj spotkanie bilateralne z panem wicepremierem Szmyhalem, to nasze kolejne spotkanie, z których mamy już konkretne efekty także dla naszej gospodarki i dla naszych koncernów – podpisane i realizowane kontrakty między Orlenem a Naftohazem już są w mocy – niewykluczone, że będą kolejne, o czym będziemy rozmawiać – powiedział Miłosz Motyka.

Wśród innych tematów rozmów wymienił także połączenia transgraniczne oraz strategię transformacji energetycznej Ukrainy do 2050 r., która ma być przedstawiona na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

– To kwestia połączeń transgranicznych, chcemy też uzyskać odpowiedź ze strony ukraińskiej, jak będzie wyglądała ich strategia, którą zamierzają przedstawić na tej konferencji (w Gdańsku – przyp. red.) na kolejne lata, w co chcą inwestować i jak widzą wobec tego rolę naszych połączeń międzysystemowych, jeśli chodzi o gaz i energię elektryczną – dodał.

Zaznaczył, że Polska będzie przedstawiać konkretne oferty Ukrainie.

– I zobaczymy, czy z nich skorzystają. Tak było też z Węgrami – zaznaczył, nawiązując do dostaw gazu.

Podkreślił, że brak zagranicznych ofert w procedurze open season Gaz-Systemu na przepustowość drugiego terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej (FSRU2) nie wyklucza wsparcia dla innych państw, np. Węgier i Słowacji, w odejściu od rosyjskiego gazu.

– Mamy na to rozwiązania przygotowane. Jest wiele rozwiązań, które są oklauzulowane, natomiast widzimy możliwość, aby partycypowali w tym – poinformował szef ME, odnosząc się do dostaw gazu z FSRU2.

Czytaj także: Ukraina po wojnie. Czy uda się przełamać trzy dekady słabości gospodarczej?

Źródło: PAP

Minister energii Miłosz Motyka na Energize EU. 2026 Energy Security Outlook
Minister energii Miłosz Motyka na Energize EU. 2026 Energy Security Outlook. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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