Szef MSWiA podpisał rozporządzenie ws. transkrypcji aktu małżeńskiego par jednopłciowych
Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, będzie to możliwe w każdym USC w Polsce.
„Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" – napisał Marcin Kierwiński na X.
„Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! Wspólnie z Marcinem Kierwińskim podpisaliśmy rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich” – dodał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który wcześniej podpisał to rozporządzenie.
Rozporządzenie to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Orzeczenie zobowiązało Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.
W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok ws. transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez dwóch Polaków w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie takiego wpisu. Do urzędów i sądów zaczęły zgłaszać się kolejne takie pary, dlatego Donald Tusk nakazał ministrom przygotowanie rozporządzenia, które ułatwi procedurę.