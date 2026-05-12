Premier Tusk zapowiada rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Premier Donald Tusk zapowiedział rozporządzenie w sprawie transkrypcji przez polskie urzędy stanu cywilnego małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicą kraju na terenie UE. Jego kształt mają ustalić wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

W listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska ma respektować związki małżeńskie zawarte przez pary jednopłciowe w innych krajach należących do UE.

W marcu 2026 r. orzeczenie w w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Niemczech wydał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Uchylił on wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.

Premier zapowiada rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych

– Nadszedł czas decyzji w sprawie, która od wielu dni jest w centrum uwagi opinii publicznej. Mówię tu o werdykcie TSUE, a także o wyroku NSA w Polsce. To są decyzje ws. tzw. transkrypcji. Chodzi o sytuację prawną w Polsce małżeństw jednopłciowych, które zawarły taki związek poza Polską – powiedział przed posiedzeniem rządu premier.

Jak wskazał wdrożenie wyroków TSUE i NSA to przede wszystkim kwestia praworządności i przestrzegania prawa.

– Zobowiązaliśmy się – i będę tego osobiście pilnował – przestrzegać wyroków TSUE, ale także polskich sądów – powiedział premier. Jak dodał, „w jeszcze większym stopniu jest to kwestia godności człowieka i prawa człowieka".

– W Polsce są różne poglądy na związki jednopłciowe (...). Także na tej sali różnimy się poglądami w tej kwestii. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia i prawa do równego traktowania przez państwo. W tej kwestii proszę wszystkich na tej sali i w Sejmie, gdzie będą rozstrzygały się, mam nadzieję szybko, ustawowe rozwiązania – szanujmy godność każdego człowieka. Ludzie zasługują na szacunek i miłość – powiedział Tusk do przedstawicieli swojego gabinetu.

– Na końcu chciałbym przeprosić wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani lub upokarzani. Państwo przez wiele lat nie zdawało tutaj egzaminu. Mam nadzieję, że po tym wyroku TSUE i NSA także w parlamencie znajdziemy szybkie i konieczne dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym – powiedział premier.

Treścią rozporządzenia, umożliwiającego wdrożenie transkrypcji małżeństw jednopłciowych przez urzędy stanu cywilnego, mają się zająć Krzysztof Gawkowski, minister i wicepremier z Lewicy odpowiadający za cyfryzację oraz Marcin Kierwiński. To on, jako szef MSWiA, nadzoruje urzędy stanu cywilnego.

– Zobowiązuję pana ministra i wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra Marcina Kierwińskiego do pilnego ustalenia treści rozporządzenia. A parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy tam, gdzie ustawy będą niezbędne – powiedział premier.

Szef rządu wskazał jednocześnie, że decyzja o umożliwieniu transkrypcji małżeństw jednopłciowych nie oznacza drogi do umożliwienia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

– Równocześnie, żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, przyszłe prace i logika dotychczasowych praw, które w Polsce obowiązują, to wszystko mówi nam jednoznacznie – to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji przez pary jednopłciowe. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji i niepotrzebnych emocji – powiedział premier Donald Tusk.

Trzaskowski: warszawski USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział z kolei we wtorek, że warszawski USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych.

„Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku NSA. Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków NSA warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki" – napisał Trzaskowski na portalu X.

„Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" – dodał prezydent Warszawy.

Moje poglądy w sprawie społeczności LGBT+ są szeroko znane. Nie ograniczają się wyłącznie do działalności w mediach społecznościowych, ale znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnym działaniu.



„Cieszę się też z zapowiedzi Pana Premiera Tuska w sprawie rozporządzenia, które nie tylko ureguluje cały proces transkrypcji, ale zadba o to, aby w całym kraju miał on identyczny kształt. Liczę na jego najszybsze przyjęcie i wcielenie w życie. Jako kierownik USC w Warszawie poruszam się jednak w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń oraz wyroków sądowych - polskich i europejskich. I właśnie dlatego, gdy większość polityków komentatorów ograniczała się do komentowania, my pracowaliśmy nad przygotowaniem się do nakazanego nam przez sąd procesu pierwszej w kraju transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, mimo braku uregulowań na szczeblu krajowym" – dodał. Jak zaznaczył, jako prezydent miasta nie może w tej kwestii „działać uznaniowo".

„Wyrok TSUE oraz kolejna seria wyroków NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw osób tej samej płci powinna zostać dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu, czy nie. Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych" – podał Rafał Trzaskowski.

Dodał, że transkrypcja jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na wiernym przepisaniu aktu stanu cywilnego. Kwestię skutków prawnych transkrypcji małżeństw należy jednak uregulować ustawowo. Jak dodał, określnie praw" osób, które zawarły taki związek, musi nastąpi „na szczeblu państwowym". Rafał Trzaskowski wyraził także nadzieję na szybkie przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej.

Tekst zaktualizowano o treść wpisu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.