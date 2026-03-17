17.03.2026 10:01

Szef Nvidii: wartość zamówień naszych układów do końca 2027 r. przekroczy bilion dolarów

Na corocznej konferencji Nvidii, szef koncernu przedstawił nowe firmowe układy graficzne GPU oraz procesory AI. Do tego zapowiedział, że wartość zamówień GPU Nvidii przekroczy – do końca 2027 roku – bilion dolarów.

Jak tłumaczył Jensen Huang na konferencji GTC, zamówienia idą w górę zarówno od startupów, jak i od dużych firm. Nic więc dziwnego, że prognozy przychodów Nvidii rosną. Dyrektor finansowa koncernu, Colette Kress, zapowiedziała, że wzrost w tym roku na pewno przebije prognozę przedstawioną przy okazji prezentacji wyników za ostatni kwartał 2025 roku.

Wtedy Nvidia sugerowała, że w obecnym kwartale 2026 przychody wzrosną o 77 proc. do 78 miliardów dolarów. Do tej pory koncern zanotował 11 kwartałów z rzędu ze wzrostem powyżej 55 proc.

W tym roku na rynek trafią też nowe układy Vera Rubin. Mają one mieć 10 razy większą wydajność na wat w porównaniu do swojego poprzednika – Grace Blackwell. Jak dodaje CNBC, to duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że efektywność energetyczna AI to dziś kluczowy czynnik rozwoju technologii.

Huang pokazał też Groq, czyli układ przetwarzania językowego (LPU – Language Processing Unit). Trafił on w ręce Nvidii od startupu przejętego w grudniu za 20 miliardów dolarów. Stworzyli go byli twórcy procesorów dla Google’a. Groq ma pomóc przyspieszyć rozwój systemów AI Nvidii. Systemy te mają składać się z zestawu 256 układów Groq oraz procesorów graficznych Vera Rubin, co ma zwiększyć wydajność na wat nawet 35 razy.

Huang zaprezentował również prototyp Kyber, czyli nową architekturę szaf serwerowych Nvidii po Rubinie. Będzie ona integrować 144 GPU w pionowych modułach obliczeniowych, co ma zwiększyć gęstość obliczeniową i zmniejszyć opóźnienia. System ma trafić do klientów już w przyszłym roku.

Agenci AI i autonomiczne samochody

Nvidia będzie też mocno stawiać na agentów AI. Huang chwalił m.in. OpenClaw, czyli otwartą platformę do budowy takich systemów. Daje ona gotową strukturę do planowania i wykonywania złożonych zadań – łączy model językowy z pamięcią, planowaniem i narzędziami (np. API czy kodem). Dzięki temu agent AI nie tylko odpowiada na pytania, ale też samodzielnie działa i analizuje wyniki.

Twórca tego narzędzia, austriacki programista Peter Steinberger, dołączył w ubiegłym miesiącu do OpenAI. Sam Altman zapowiedział, że OpenClaw pozostanie projektem open source.

Huang przedstawił też narzędzia deweloperskie NemoClaw, które mają umożliwić łatwe tworzenie agentów AI na bazie OpenClaw.

Szef Nvidii zaprezentował również nowe oprogramowanie dla autonomicznych pojazdów. W ramach partnerstwa z Uberem, w 2028 roku na ulicach 28 miast na czterech kontynentach ma pojawić się flota autonomicznych samochodów, opartych na technologii koncernu.

Jednocześnie – jak dodał Huang – Nissan, BYD, Geely, Hyundai i Isuzu pracują nad autonomicznymi pojazdami opartymi na platformie Hyperion Nvidii. Z kolei Isuzu i chińska firma Tier IV rozwijają także autonomiczne autobusy miejskie.

Jensen Huang, prezes Nvidii
Jensen Huang zapowiada znaczący wzrost wartości zamówień na układy Nvidii. Fot. YOSHIKAZU TSUNO/Gamma-Rapho via Getty Images
