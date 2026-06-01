Szef SoftBanku o możliwym pęknięciu bańki AI: może i będzie korekta, ale to będzie świetna okazja na moje inwestycje
Masayoshi Son, szef SoftBanku, uważa, że rozwój AI jest już przynajmniej 50 razy większy od bańki dotcom. Nie boi się jednak nowego kryzysu na giełdzie.
– To jest największa rewolucja technologiczna, jakiej ludzkość dostarczyła. To jak początek rozwoju internetu – ocenia rozwój sztucznej inteligencji Masayoshi Son w rozmowie z CNBC.
Nie boi się jednak, że wzorem bańki dotcomów, AI także pęknie i nastąpi gwałtowna korekta. – Korekta występuje zawsze – mówi Son, przypominając choćby wielki kryzys z 1929 r. – Jeśli popatrzymy na historię, to owszem, rynek się załamał… ale potem przez wiele lat szedł w górę. Tak więc może być pewna korekta, w to nie wątpię. Ale to dla mnie będzie najlepsza szansa na inwestowanie – dodał.
SoftBank ogłosił w weekend, że zainwestuje 75 mld euro w infrastrukturę AI we Francji. Mają m.in. powstać centra danych o łącznej mocy 5 GW m.in. w Dunkierce. To będzie największa inwestycja SoftBanku w Europie.
– Nadchodzą masywne inwestycje. Robimy to już w USA, więc teraz chcemy uczynić Francję centrum Europy, a Europa potrzebuje tego rodzaju technologii AI – mówił na briefingu prasowym poświęconym tej inwestycji Son.