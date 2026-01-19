Szef ukraińskiego MSZ dziękuje za „Ciepło z Polski dla Kijowa”

Archiwalny

Zbiórka „Ciepło z Polski dla Kijowa” na generatory dla Ukrainy w czasie mrozów i rosyjskiego terroru rakietowego daje Ukraińcom poczucie wsparcia i jest wyrazem prawdziwej solidarności i człowieczeństwa – przekazał w poniedziałek w swoich podziękowaniach minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

„Dla nas wszystkich wiadomości o zaangażowaniu naszych sąsiadów i przyjaciół z Polski w zbiórkę na generatory dla Ukrainy »Ciepło z Polski dla Kijowa« mają bardzo ważne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego” – napisał Sybiha na platformie X.

Dla nas wszystkich wiadomości o zaangażowaniu naszych sąsiadów i przyjaciół z Polski w zbiórkę na generatory dla Ukrainy „Ciepło z Polski dla Kijowa” mają bardzo ważne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego.



Jest to wyraz… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 19, 2026

Zdaniem ministra MSZ jest to wyraz prawdziwej solidarności, człowieczeństwa i wsparcia „w czasach, gdy ciepło i światło oznaczają bezpieczeństwo i życie”. Sybiha podziękował wszystkim wolontariuszom oraz organizacjom, które zainicjowały zbiórkę i wsparły ją.

„Czujemy, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy Polsce za tak ważną pomoc oraz za ciepło, które ogrzewa nas w najciemniejszych chwilach” – podkreślił minister.

W niedzielę ukraiński bloger, wolontariusz i influencer z Dniepru Ihor Laczenkow, autor popularnego kanału Telegram z jednym i pół milionem obserwujących, napisał post na platformie X z podziękowaniami za zbiórkę i wezwał Ukraińców do napisania słów wdzięczności dla Polaków pod jego wpisem.

Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc — jest ona niezwykle cenna w takiej chwili. pic.twitter.com/wNaaOlzapR — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) January 18, 2026

„Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc – jest ona niezwykle cenna w takiej chwili” – przekazał Laczenkow. Pod jego wpisem zebrało się ponad 700 komentarzy, w których czytamy: „Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy nas wspierali i nadal wspierają”, „Dziękujemy bardzo narodowi polskiemu. Jesteśmy z Wami, a Wy jesteście z nami. Bardzo Was szanujemy i doceniamy za okazaną pomoc – każdy Polak, do którego to jest napisane, doskonale to zrozumie”, „Jestem szczerze wdzięczny Polakom, aż do łez, bardzo wdzięczny!”, „Kiedy tracimy nadzieję, przychodzą tacy ludzie jak Polacy. Dziękujemy, że mimo wszystko nas wspieracie”.

W ciągu czterech dni w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki funduszy na generatory dla Ukrainy pod hasłem „Ciepło z Polski dla Kijowa” zebrano już ponad 3 mln zł, a do akcji dołączyło już ponad 26 tys. osób. Fundacja „Stand with Ukraine” zwiększyła cel zbiórki do 5 mln zł.

Darowizny można przekazywać na konto:

Fundacja Otwarty Dialog - Polska

58 1140 2004 0000 3902 8224 6374

Tytułem:

Darowizna na cele statutowe - Ukraina

Lub poprzez zrzutkę:

https://pomagam.pl/a7emy8

Czytaj także: Ukraiński budżet na 2026 r. Prawie 60 proc. wydatków Ukrainy przeznaczone zostanie na obronność

Źródło: PAP, XYZ