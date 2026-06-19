Szef włoskiego MSZ odwołał wizytę w USA. To przez słowa Trumpa o premier Meloni

Szef MSZ Włoch wicepremier Antonio Tajani odwołał w piątek wizytę w Stanach Zjednoczonych z powodu, jak wyjaśnił, „obraźliwych słów prezydenta Trumpa o premier Giorgii Meloni”. Trump powiedział w wywiadzie o szefowej rządu: „Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal.”

Słowa z wywiadu prezydenta USA dla włoskiej telewizji La7 wywołały we Włoszech falę oburzenia. Natychmiast zareagowała na nie premier Meloni, która na portalu społecznościowym napisała: „Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy”.

Szefowa włoskiego rządu dodała w opublikowanym następnie wideo: – Pewne rzeczy wymagają natychmiastowej odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Antonio Tajani napisał na platformie X:„Poważne i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa pod adresem premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21 i 22 czerwca”.

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

Podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains prezydent Trump i premier Meloni odbyli rozmowę, która – według włoskich źródeł dyplomatycznych – miała na celu wyjaśnienie ostatnich nieporozumień.

W minionych tygodniach relacje między tymi przywódcami były napięte. Prezydent USA publicznie zarzucał w kwietniu włoskiej premier brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że „jest bardzo inna niż myślał” i wyrażając rozczarowanie jej postawą.

– Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się – mówił. Szefowa włoskiego rządu z kolei uznała za niedopuszczalną krytykę amerykańskiego przywódcy pod adresem papieża Leona XIV.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: Wypowiedzi Donalda Trumpa o Iranie i papieżu wznowiły dyskusję o jego zdrowiu psychicznym