12.05.2026

Szefowa Google Cloud z nową rolą. Magdalena Dziewguć w radzie nadzorczej Pelionu

Magdalena Dziewguć, szefowa Google Cloud, dołączyła do rady nadzorczej Pelionu. Będzie tam zasiadać m.in. z Markiem Brzezińskim, byłym ambasadorem USA w Polsce.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pelion S.A. powołało Magdalenę Dziewguć na stanowisko członka rady nadzorczej” – czytamy we wpisie firmy.

Magdalena Dziewguć od 2021 r. jest szefową Google Cloud. Z Google jest związana od 2014 r. Zasiada też w radach nadzorczych InPostu oraz Pekao.

W przeszłości była członkinią rad nadzorczych BNP Paribas, PGE oraz Uniwersytetu SWPS. W latach 2012–2014 pełniła funkcję wiceprezeski Exatelu.

W radzie nadzorczej będzie działać wraz z Jerzym Leszczyńskim, Paulą Wasowską, Patrykiem Borzeckim i byłym ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim, który do Pelionu przeszedł po zakończeniu misji dyplomatycznej.

„Serdecznie witamy Magdalenę w gronie liderów Pelionu i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pełnionej funkcji” – dodają przedstawiciele spółki.

Pelion to polska spółka z sektora farmaceutycznego, założona w 1990 r. przez Jacka Szwajcowskiego. Działa w obszarach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz zaopatrzenia szpitali.

Przeczytaj nasz wywiad z Magdaleną Dziewguć: „Nie oczekujemy żadnych ulg podatkowych”. Szefowa Google Cloud o inwestycjach w Polsce

