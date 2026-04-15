Szefowa MFW: Polska zasłużyła na członkowsko w G20

Polska jako 20. gospodarka świata pod względem nominalnego PKB zasłużyła na członkostwo w G20 i powinna wykorzystać je jako kolejną okazję do przywództwa – powiedziała dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Podkreśliła, że podaje Polskę jako przykład do naśladowania dla innych państw.

Georgiewa wystąpiła we wtorek na przyjęciu w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z okazji 40-lecia powrotu Polski do instytucji z Bretton Woods, MFW i Banku Światowego.

Szefowa MFW podkreśliła, że droga Polski od momentu ponownego przystąpienia do Funduszu w 1986 r. – obciążonej wówczas 31 mld dolarów długu – do pozycji jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich pozostaje wzorcem, który instytucja przywołuje, przekonując inne kraje do trudnych reform. Dochód na mieszkańca wzrósł w tym czasie z 40 do 80 proc. średniej unijnej, a nierówności maleją wraz z rozwojem gospodarki – zauważyła Georgiewa, dodając, że Polska będzie wyznaczać przykład innym europejskim gospodarkom.

Georgiewa zaznaczyła, że często powołuje się na „polskie doświadczenie” i „polski cud” w rozmowach z przywódcami państw, w tym ostatnio z prezydentem Argentyny Javierem Mileim po jego wyborze, przekonując go, że „terapia szokowa rzeczywiście działa, trzeba tylko mieć wolę, by ją zastosować”.

Zaznaczyła, że Polska jako nominalnie 20. największa gospodarka świata, wywalczyła sobie miejsce w grupie G20 i zasługuje, na to, by tam być. – To kolejna szansa dla Polski, by przewodzić – zaznaczyła.

Minister Domański i prezes Glapiński spotkają się z przedstawicielami krajów G20

W czwartek w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20, połączone z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Będzie to pierwsze spotkanie na tym poziomie w czasie prezydencji USA w Grupie. Polskę reprezentować będą szef resorty finansów Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński.

Ministerstwo Finansów informowało, że tematem rozmów będą kwestie, które „należą obecnie do priorytetów prac G20 w wymiarze finansowym w szczególności”, w tym „kwestie związane z barierami dla wzrostu gospodarczego i reform, globalnych nierównowag ekonomicznych oraz edukacji i włączenia finansowego”.

W trakcie spotkania mają być omawiane także wyzwania dla gospodarki światowej, w tym związane z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie i jej konsekwencjami ekonomicznymi.

Dołączenie Polski do G20, czyli organizacji zrzeszającej 20 największych gospodarek świata było jednym z celów polskiej dyplomacji gospodarczej w 2026 r., choć nasz kraj do tego elitarnego grona stara się dołączyć już od wielu lat.

Na początku września ubiegłego roku w czasie wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki poinformował, że otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu 2026 r. na Florydzie. Kilka dni później prezydent USA potwierdził, że zaprosił Polskę na szczyt G20. Stany Zjednoczone objęły w 2026 r. prezydencję w G20.

Źródło: PAP/XYZ