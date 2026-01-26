Sztab Generalny Ukrainy: nasze drony zaatakowały rafinerię w Kraju Krasnodarskim

Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek rafinerię w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji – poinformował ukraiński Sztab Generalny na Facebooku.

„Ta rafineria stanowi część zaplecza energetycznego Rosji i jest zaangażowana w zabezpieczenie działań sił zbrojnych agresora” – napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego. Na terenie zakładu miało dojść do wybuchów po uderzeniach dronów, co potwierdzają nagrania zamieszczone w komunikatorze Telegram i opublikowane przez lokalne rosyjskie media.

🔥 Night Strikes Hit Russian Energy and Military Targets



On the night of January 26, Ukraine’s Defense Forces struck the Slavyansk Eco oil refinery in Slavyansk on Kuban, Krasnodar Krai. The plant processes over 4 million tons of oil annually and supports Russia’s military… pic.twitter.com/qfcJ9SKJfo — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) January 26, 2026

Roczne zdolności przetwarzania ropy naftowej w tej rafinerii, należącej do przedsiębiorstwa Sławiańsk Eko, to 4 mln ton.

Zgodnie z informacją strony ukraińskiej, w ciągu ostatniej doby atakowane były także magazyny wojsk rosyjskich na okupowanych terenach obwodów donieckim i zaporoskim, a także rejony koncentracji sił w obwodach sumskim i charkowskim, w pobliżu linii frontu.

Głównodowodzący ukraińskiej armii generał Ołeksandr Syrski poinformował w wywiadzie dla portalu LB.ua, że w 2025 r. przeprowadzonych zostało 719 ataków na rosyjskie zaplecze i infrastrukturę, co uszczupliło rosyjski budżet o około 15 mld dolarów.

