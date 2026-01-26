Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.01.2026
26.01.2026 13:10

Sztab Generalny Ukrainy: nasze drony zaatakowały rafinerię w Kraju Krasnodarskim

Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek rafinerię w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji – poinformował ukraiński Sztab Generalny na Facebooku.

„Ta rafineria stanowi część zaplecza energetycznego Rosji i jest zaangażowana w zabezpieczenie działań sił zbrojnych agresora” – napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego. Na terenie zakładu miało dojść do wybuchów po uderzeniach dronów, co potwierdzają nagrania zamieszczone w komunikatorze Telegram i opublikowane przez lokalne rosyjskie media.

Roczne zdolności przetwarzania ropy naftowej w tej rafinerii, należącej do przedsiębiorstwa Sławiańsk Eko, to 4 mln ton.

Zgodnie z informacją strony ukraińskiej, w ciągu ostatniej doby atakowane były także magazyny wojsk rosyjskich na okupowanych terenach obwodów donieckim i zaporoskim, a także rejony koncentracji sił w obwodach sumskim i charkowskim, w pobliżu linii frontu.

Głównodowodzący ukraińskiej armii generał Ołeksandr Syrski poinformował w wywiadzie dla portalu LB.ua, że w 2025 r. przeprowadzonych zostało 719 ataków na rosyjskie zaplecze i infrastrukturę, co uszczupliło rosyjski budżet o około 15 mld dolarów.

Widok na rafinerię w Sławiańsku z lotu ptaka
Na zdjęciu z 2019 roku widok na rafinerię w Sławiańsku z lotu ptaka. Fot. Leonid Eremeychuk/Getty Images