Sztab Generalny Ukrainy: nasze drony zaatakowały rafinerię w Kraju Krasnodarskim
Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały w nocy z niedzieli na poniedziałek rafinerię w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji – poinformował ukraiński Sztab Generalny na Facebooku.
„Ta rafineria stanowi część zaplecza energetycznego Rosji i jest zaangażowana w zabezpieczenie działań sił zbrojnych agresora” – napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego. Na terenie zakładu miało dojść do wybuchów po uderzeniach dronów, co potwierdzają nagrania zamieszczone w komunikatorze Telegram i opublikowane przez lokalne rosyjskie media.
Roczne zdolności przetwarzania ropy naftowej w tej rafinerii, należącej do przedsiębiorstwa Sławiańsk Eko, to 4 mln ton.
Zgodnie z informacją strony ukraińskiej, w ciągu ostatniej doby atakowane były także magazyny wojsk rosyjskich na okupowanych terenach obwodów donieckim i zaporoskim, a także rejony koncentracji sił w obwodach sumskim i charkowskim, w pobliżu linii frontu.
Głównodowodzący ukraińskiej armii generał Ołeksandr Syrski poinformował w wywiadzie dla portalu LB.ua, że w 2025 r. przeprowadzonych zostało 719 ataków na rosyjskie zaplecze i infrastrukturę, co uszczupliło rosyjski budżet o około 15 mld dolarów.
Źródło: PAP