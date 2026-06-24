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24.06.2026 07:52

Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Miał złożyć rezygnację

Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050 – przekazał członek zarządu partii. Polska 2050 nie wydała oświadczenia, a polityk nie wypowiedział się publicznie, ale jego imię zniknęło ze składu zarządu ugrupowania.

– Szymon sam podjął taką decyzję i sam złożył rezygnację. Poinformował nas o tym przed sobotnią Radą Krajową – powiedział członek zarządu i poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak.

Sam Szymon Hołownia nie chciał skomentować informacji. Brakuje też oświadczenia partii. Imię wicemarszałka Sejmu zniknęło jednak ze składu zarządu na stronie internetowej ugrupowania.

We wtorek nieoficjalnie informację o rezygnacji Szymona Hołowni podał TVN24. Według informacji stacji polityk przed odejściem z zarządu partii stworzył grupę „Umiarkowani” na Facebooku, która ma zrzeszać osoby bliskie mu poglądami. Nie wiadomo jednak, czy wicemarszałek Sejmu zamierza tworzyć frakcję wewnątrz Polski 2050, czy też planuje utworzyć własne ugrupowanie.

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Źródło: PAP, TVN24, XYZ

Na zdjęciu Szymon Hołownia
Szymon Hołownia pozostaje posłem Polski 2050 i wicemarszałkiem sejmu. Fot. PAP/Adam Warżawa
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