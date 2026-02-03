Tak centra danych wpływają na środowisko. To pierwszy tego typu raport
Europejska firma Data4 opublikowała pełen profil środowiskowy centrum danych. To pierwszy taki dokument na świecie, który ma pokazać, jak wygląda rzeczywisty wpływ centrów danych na środowisko.
Analiza „Data Centers: Measuring impacts for more effective actions” pokazuje, że nawet wybór materiałów budowlanych czy źródeł energii dla centrów danych ma duże znaczenie. Badanie mierzy bowiem cały cykl życia instalacji – od pozyskania surowców, przez budowę, aż po demontaż.
Jak wynika z raportu, produkcja urządzeń i materiałów (bez serwerów) odpowiada za 39 proc. śladu węglowego w okresie 20 lat. 48 proc. emisji to efekt eksploatacji centrum danych. Z kolei bezpośrednie zużycie wody jest minimalne. Wpływ na zasoby wodne zależy natomiast od sposobu wytwarzania energii, wymaganej do działania centrum.
Data4 podkreśla, że raport potwierdza jej strategię projektowania i budowy centrów danych. Firma wybiera niskoemisyjne źródła energii, bezwodne technologie chłodzenia oraz rozwiązania ograniczające emisję CO₂, takie jak niskoemisyjny beton.
Analiza Data4 ma duże znaczenie dla Polski
– Ta analiza ucieleśnia nasze głębokie przekonanie: możemy poprawiać tylko to, co rozumiemy, a więc to, co mierzymy w sposób kompleksowy. Jako europejski lider mamy obowiązek przejść od fragmentarycznego spojrzenia do pełnego, naukowego zrozumienia naszego wpływu – tłumaczy Linda Lescuyer, Head of Environment & Innovation w Data4.
– Publikujemy ten dokument w transparentny sposób nie tylko po to, aby ukierunkować nasze własne działania w zakresie zrównoważonego projektowania, lecz także, by zachęcić całą branżę do wyjścia poza standardowe wskaźniki. Zrównoważona cyfrowa przyszłość musi być budowana krok po kroku, w oparciu o podstawy naukowe – dodaje.
– Branża data center stoi przed rosnącym imperatywem: kontrolą śladu środowiskowego. Rygorystyczne podejście, obejmujące ocenę cyklu życia (LCA) oraz szczegółową analizę śladu węglowego, jest niezbędne do identyfikacji skutecznych mechanizmów działania – mówi Thomas Martin, Deputy CTO oraz Head of Sustainability & Innovation w APL Data Center.
Publikacja Data4 ma istotne znaczenie także dla Polski, która jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków centrów danych w Europie. Wraz z rozwojem sektora rośnie znaczenie odpowiedzialnego podejścia środowiskowego.
– Polska znajduje się dziś w kluczowym momencie rozwoju sektora infrastruktury cyfrowej. Wyniki tej analizy pokazują, że odpowiedzialny rozwój centrów danych wymaga całościowego, naukowego podejścia do pomiaru wpływu środowiskowego. To ważny sygnał dla całej branży w naszym regionie – podkreśla Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.