Tankowanie w piątek może być droższe. Ceny maksymalne idą w górę

Minister energii określił maksymalne ceny paliw na piątek 24 kwietnia. Tankowanie może okazać się droższe niż w czwartek. Maksymalna cena benzyny typu 95 przekroczy 6 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia wyniosą:

benzyna 95 – 6,03 zł za litr,

benzyna 98 – 6,62 zł za litr

olej napędowy – 6,79 zł za litr.

W czwartek 23 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny 95 to 5,97 zł. Benzynę 98 można sprzedawać maksymalnie po 6,56 zł, a diesla – po 6,71 zł za litr.

Obwieszczenie ministra, które będzie opublikowane w piątek, określi ceny na weekend oraz na poniedziałek.

W czwartek ceny ropy na światowych rynkach rosły. Hurtowe ceny podniósł także Orlen. Olej napędowy Ekodiesel podrożał o 73 zł w porównaniu z poprzednim dniem do 5989 zł za metr sześcienny. Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 podrożała o 51 zł do 5284 zł.