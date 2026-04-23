Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
NEWSROOM XYZ
23.04.2026 12:26

Tankowanie w piątek może być droższe. Ceny maksymalne idą w górę

Minister energii określił maksymalne ceny paliw na piątek 24 kwietnia. Tankowanie może okazać się droższe niż w czwartek. Maksymalna cena benzyny typu 95 przekroczy 6 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,03 zł za litr,
  • benzyna 98 – 6,62 zł za litr
  • olej napędowy – 6,79 zł za litr.

W czwartek 23 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny 95 to 5,97 zł. Benzynę 98 można sprzedawać maksymalnie po 6,56 zł, a diesla – po 6,71 zł za litr.

Obwieszczenie ministra, które będzie opublikowane w piątek, określi ceny na weekend oraz na poniedziałek.

W czwartek ceny ropy na światowych rynkach rosły. Hurtowe ceny podniósł także Orlen. Olej napędowy Ekodiesel podrożał o 73 zł w porównaniu z poprzednim dniem do 5989 zł za metr sześcienny. Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 podrożała o 51 zł do 5284 zł.

Minister energii określił maksymalne ceny paliw na piątek 24 kwietnia. Maksymalna cena benzyny typu 95 przekroczy 6 zł za litr. Fot.: PAP/Marcin Bielecki
