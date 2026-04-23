Ceny ropy ciągle rosną. „Napięcia na Bliskim Wschodzie wciąż są na bardzo wysokim poziomie”

Ceny ropy naftowej rosną 4. dzień z rzędu. Pomimo przedłużenia rozejmu wciąż nie ma sygnałów wskazujących na osiągnięcie porozumienia między USA a Iranem. „Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie” – wskazuje ekspert. Tymczasem USA eksportują rekordową ilość ropy.

Na godz. 8.30 baryłka West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec rośnie na NYMEX o prawie 1,2 proc. do 94,04 dolarów. Z kolei ropa Brent kosztuje 102,81 dolarów za baryłkę, rosnąc o 0,9 proc.

Od poniedziałku ceny ropy – mimo przedłużenia zawieszenia broni we wtorek w nocy – nieustannie rosną, a ropa Brent podrożała o ok. 13 proc.

„Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a relacje USA i Iran znajdują się obecnie w impasie co do kwestii porozumienia” – tłumaczy Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

Waszyngton wciąż czeka na irańskie stanowisko ws. propozycji pokojowej. W Teheranie ścierają się dwie frakcje – pierwsza chce kontynuacji rozmów celem zawieszenia broni i osiągnięcia trwałego porozumienia, a druga sprzeciwia się prowadzeniu rozmów, dopóki Amerykanie nie zaprzestaną blokady irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozejm potrwa do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zaprzeczyła doniesieniom, że Waszyngton dał Teheranowi 3 do 5 dni na jej złożenie.

Tymczasem żegluga przez cieśninę Ormuz – przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG – jest nieustannie sparaliżowana od początku wojny. Podjęta w ubiegłym tygodniu próba odblokowania cieśniny Ormuz nie powiodła się – choć obie strony uzgodniły jej otwarcie w piątek, to już w sobotę Iran zamknął ją ponownie. Powodem jest blokada irańskich portów przez marynarkę wojenną USA, którą Teheran uważa za „rażące naruszenie” rozejmu i „hipokryzję”. Donald Trump nakazał jednak jej utrzymanie.

„To oczywiste, że im dłużej ropa nie będzie przepływać przez cieśninę Ormuz, tym jej ceny będą wyższe” – mówi Dennis Kissler.

Rekordowy eksport ropy naftowej z USA

Inwestorzy śledzą też dane o zapasach ropy i produktów naftowych w USA. Rezerwy surowca wzrosły w ubiegłym tygodniu o 0,4 proc. do 466 mln baryłek. To najwyższy poziom od 2023 r., ale – jak wskazują analitycy – wkrótce może zacząć spadać ze względu na rosnący popyt eksportowy.

Zapasy benzyny spadły o 2 proc. do 228 mln baryłek, a paliw destylowanych – o 3 proc. do 108 mln baryłek.

Departament Energii USA podał, że eksport ropy naftowej z USA, uwzględniający zarówno paliwa, jak i surową ropę, wzrósł do rekordowego poziomu 12,9 mln baryłek ropy dziennie.

Światowe rynki liczą na dostawy ropy ze Stanów Zjednoczonych, by zrekompensować zakłócenia w transporcie surowca z Zatoki Perskiej.

Źródło: PAP, XYZ