Znamy maksymalne ceny paliw na czwartek 23 kwietnia. Benzyna w górę, diesel w dół

Minister energii obwieścił, jakie będą maksymalne ceny paliw na czwartek 23 kwietnia. Benzyna będzie droższa, ale „95” wciąż ma kosztować poniżej 6 zł. Lekko potanieje za to diesel.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra maksymalne ceny paliw w czwartek 23 kwietnia to:

benzyna 95 – 5,97 zł,

– 5,97 zł, benzyna 98 – 6,56 zł,

– 6,56 zł, diesel – 6,71 zł.

W środę 22 kwietnia maksymalne ceny paliw wynoszą 5,95 zł dla benzyny 95, 6,50 zł dla benzyny 98 i 6,75 zł w przypadku oleju napędowego.

Ceny maksymalne obowiązują od 31 marca. Są jednym z elementów rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Powstał on w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw, którego powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie i wywołany przez nią kryzys energetyczny.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Obniżenie VAT i akcyzy obowiązuje do 30 kwietnia. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie wykluczył jednak przedłużenia obniżek na maj.

– Będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u – mówił szef resortu na antenie TVN.

Jak jednak dodał, wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.