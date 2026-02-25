Te tytuły powalczą o Międzynarodową Nagrodę Bookera

Jury pod przewodnictwem brytyjskiej pisarki Natashy Brown zaprezentowało 13 tytułów, które powalczą o tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Bookera. Przed kilkoma laty właśnie to wyróżnienie trafiło w ręce Olgi Tokarczuk za przekład jej powieści „Bieguni”.

Na tzw. długiej liście znalazły się takie pozycje:

„ The Nights Are Quiet in Tehran ” Shidy Bazyar (przetłumaczona z języka niemieckiego przez Ruth Martin);

(przetłumaczona z języka niemieckiego przez Ruth Martin); „ We Are Green and Trembling ” Gabrieli Cabezón Cámary (przetłumaczona z hiszpańskiego przez Robin Myers);

(przetłumaczona z hiszpańskiego przez Robin Myers); „ The Remembered Soldier ” Anjet Daanje (przetłumaczona z duńskiego przez Davida McKaya);

(przetłumaczona z duńskiego przez Davida McKaya); „ The Deserters ” Mathiasa Énarda (przetłumaczona z francuskiego przez Charlotte Mandell);

(przetłumaczona z francuskiego przez Charlotte Mandell); „ Small Comfort ” Ia Genberga (przetłumaczona z języka szwedzkiego przez Kirę Josefsson);

(przetłumaczona z języka szwedzkiego przez Kirę Josefsson); „ The Director ” Daniela Kehlmanna (przetłumaczona z niemieckiego przez Rossa Benjamina);

(przetłumaczona z niemieckiego przez Rossa Benjamina); „ On Earth As It Is Beneath ” Any Pauli Maii (przetłumaczona z portugalskiego przez Padmę Viswanathan);

(przetłumaczona z portugalskiego przez Padmę Viswanathan); „ The Duke ” Matteo Melchiorre (przetłumaczona z włoskiego przez Antonellę Lettieri);

(przetłumaczona z włoskiego przez Antonellę Lettieri); „ The Wax Child ” Olgi Ravn (przetłumaczona z duńskiego przez Martina Aitkena);

(przetłumaczona z duńskiego przez Martina Aitkena); „ Taiwan Travelogue ” Yáng Shuang-zi (przetłumaczona z mandaryńskiego przez Lin King);

(przetłumaczona z mandaryńskiego przez Lin King); „ The Witch ” Marie NDiaye , której światowa premiera odbyła się w 1996 r. (przetłumaczona z francuskiego przez Jordana Stumpa);

, której światowa premiera odbyła się w 1996 r. (przetłumaczona z francuskiego przez Jordana Stumpa); a także przełożone już na język polski „Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Parsipur (przetłumaczona z perskiego na angielski przez Faridoun Farrokh);

(przetłumaczona z perskiego na angielski przez Faridoun Farrokh); oraz „Zanim dojrzeją granaty” Rene Karabash (przetłumaczona z bułgarskiego na angielski przez Izidorę Angel).

„Wiele zgłoszonych książek analizuje niszczycielskie konsekwencje wojny, co znajduje odzwierciedlenie w naszej długiej liście nominowanych. Znajdziemy na niej też sąsiedzkie sprzeczki, tajemnicze górskie wioski, konspiracje Big Pharma, czarodziejskie kobiety, tragicznie zakochanych, nawiedzone więzienie i nieoczywiste nawiązania filmowe. Ich długość waha się od »kieszonkowych« po naprawdę ogromne. Choć ich pierwotne publikacji datujemy na przestrzeni czterech dekad, to każda historia jest aktualna i innowacyjna” – oceniła przewodnicząca jury Natasha Brown.

Spośród wskazanej długiej listy zostanie wyłoniona krótsza, która zostanie ogłoszona 31 marca na stronie The Booker Prizes. Jury 19 maja ogłosi zwycięzcę, na którego czeka premia pieniężna w wysokości 50 tys. funtów, wypłacana w równych częściach dla pisarza oraz tłumacza.

Międzynarodowa Nagroda Bookera przyznawana jest od 2005 r. dla powieści napisanych w innych językach niż angielski, przetłumaczonych na angielski i wydanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Nagroda uzupełnia przyznawaną od 1969 r. Nagrodę Bookera, która obecnie jest przyznawana powieści napisanej po angielsku i wydanej w Wielkiej Brytanii bądź w Irlandii.

Laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera jest Olga Tokarczuk, która otrzymała to wyróżnienie wraz z tłumaczką Jennifer Croft w 2018 r. za powieść „Bieguni”. W tym samym roku pisarka została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Później, bo w 2019 oraz 2022 r., Tokarczuk znajdowała się na długiej liście do międzynarodowego Bookera za powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych” oraz „Księgi Jakubowe”.

Źródło: XYZ/PAP