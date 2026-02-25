Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 14:32

Te tytuły powalczą o Międzynarodową Nagrodę Bookera

Jury pod przewodnictwem brytyjskiej pisarki Natashy Brown zaprezentowało 13 tytułów, które powalczą o tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Bookera. Przed kilkoma laty właśnie to wyróżnienie trafiło w ręce Olgi Tokarczuk za przekład jej powieści „Bieguni”.

Na tzw. długiej liście znalazły się takie pozycje:

  • The Nights Are Quiet in Tehran” Shidy Bazyar (przetłumaczona z języka niemieckiego przez Ruth Martin);
  •  We Are Green and Trembling” Gabrieli Cabezón Cámary (przetłumaczona z hiszpańskiego przez Robin Myers);
  • The Remembered Soldier” Anjet Daanje (przetłumaczona z duńskiego przez Davida McKaya);
  •  „The Deserters” Mathiasa Énarda (przetłumaczona z francuskiego przez Charlotte Mandell);
  • Small Comfort” Ia Genberga (przetłumaczona z języka szwedzkiego przez Kirę Josefsson);
  • The Director” Daniela Kehlmanna (przetłumaczona z niemieckiego przez Rossa Benjamina);
  • On Earth As It Is Beneath” Any Pauli Maii (przetłumaczona z portugalskiego przez Padmę Viswanathan);
  • The Duke” Matteo Melchiorre (przetłumaczona z włoskiego przez Antonellę Lettieri);
  • The Wax Child” Olgi Ravn (przetłumaczona z duńskiego przez Martina Aitkena);
  • Taiwan Travelogue” Yáng Shuang-zi (przetłumaczona z mandaryńskiego przez Lin King);
  • The Witch” Marie NDiaye, której światowa premiera odbyła się w 1996 r. (przetłumaczona z francuskiego przez Jordana Stumpa);
  • a także przełożone już na język polski „Kobiety bez mężczyzn” Shahrnush Parsipur (przetłumaczona z perskiego na angielski przez Faridoun Farrokh);
  • oraz „Zanim dojrzeją granaty” Rene Karabash (przetłumaczona z bułgarskiego na angielski przez Izidorę Angel).

„Wiele zgłoszonych książek analizuje niszczycielskie konsekwencje wojny, co znajduje odzwierciedlenie w naszej długiej liście nominowanych. Znajdziemy na niej też sąsiedzkie sprzeczki, tajemnicze górskie wioski, konspiracje Big Pharma, czarodziejskie kobiety, tragicznie zakochanych, nawiedzone więzienie i nieoczywiste nawiązania filmowe. Ich długość waha się od »kieszonkowych« po naprawdę ogromne. Choć ich pierwotne publikacji datujemy na przestrzeni czterech dekad, to każda historia jest aktualna i innowacyjna” – oceniła przewodnicząca jury Natasha Brown.

Spośród wskazanej długiej listy zostanie wyłoniona krótsza, która zostanie ogłoszona 31 marca na stronie The Booker Prizes. Jury 19 maja ogłosi zwycięzcę, na którego czeka premia pieniężna w wysokości 50 tys. funtów, wypłacana w równych częściach dla pisarza oraz tłumacza.

Międzynarodowa Nagroda Bookera przyznawana jest od 2005 r. dla powieści napisanych w innych językach niż angielski, przetłumaczonych na angielski i wydanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Nagroda uzupełnia przyznawaną od 1969 r. Nagrodę Bookera, która obecnie jest przyznawana powieści napisanej po angielsku i wydanej w Wielkiej Brytanii bądź w Irlandii.

Laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera jest Olga Tokarczuk, która otrzymała to wyróżnienie wraz z tłumaczką Jennifer Croft w 2018 r. za powieść „Bieguni”. W tym samym roku pisarka została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Później, bo w 2019 oraz 2022 r., Tokarczuk znajdowała się na długiej liście do międzynarodowego Bookera za powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych” oraz „Księgi Jakubowe”.

Źródło: XYZ/PAP

Na zdjęciu kobieta, która ogląda książki na półce
Jury wyłoniło długą listę książek, które powalczą o tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Bookera. Fot. PAP/Marek Zakrzewski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Cztery lata pełnoskalowej inwazji: front w impasie, pozorowane negocjacje, kryzys energetyczny
Ukraina przetrwała czwarty rok rosyjskiej agresji, choć kosztem destrukcji infrastruktury energetycznej i pogarszających się warunków życia
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Plan repolonizacji inwestycji nabiera kształtów. „Polskie firmy stoją przed ogromną szansą”
Na początku marca Ministerstwo Aktywów Państwowych pokaże, jak będzie liczyło krajowy wkład w realizację kluczowych inwestycji w Polsce. Eksperci podkreślają, że wdrożenie koncepcji zwiększania udziału polskich firm przy projektach to praca na lata. – Niekoniecznie musimy pisać nowe ustawy, czasami wystarczy zmienić praktyki przy poszukiwaniu wykonawców i zawieraniu kontraktów – zaznacza Ilona Wołyniec, dyrektorka Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026