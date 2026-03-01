Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 11:00

Tłumy ludzi opłakuje śmierć Chameneiego. W Pakistanie doszło do starć pod konsulatem USA

Tłumy ludzi zebrały się w Iranie, Indiach czy Pakistanie, aby oddać hołd zabitemu ajatollahowi Alemu Chameneiowi. Władze Iraku ogłosiły trzydniową żałobę.

Jak wynika z relacji agencji AFP, w Teheranie na placu Engelab w centrum miasta zgromadził się tłum liczący tysiące osób. Manifestanci, w większości ubrani na czarno, trzymali w rękach flagi irańskie i portrety byłego przywódcy kraju, który zginął w sobotę w amerykańsko-izraelskim ataku na jego siedzibę. Spośród tłumu dobiegały okrzyki "śmierć Ameryce!".

Francuska agencja poinformowała również, że do podobnego zgromadzenia doszło w Indiach, a dokładnie w regionie Kaszmir, zamieszkanego w dużej części przez szyitów, czyli tę samą grupę religijną, która przeważa w Iranie. W centrum Śrinagaru, głównego miasta regionu, skandowano antyizraelskie i antyamerykańskie hasła. Zgromadzenie miało w większości pokojowy przebieg.

Z kolei w Pakistanie manifestacje przybrały odmienny obrót. Tłum zebrał się pod konsulatem USA w Karaczi, aby zaprotestować przeciw atakom Amerykanów i Izraelczyków. W pewnym momencie grupa próbowała przeprowadzić szturm na budynek, a na ich drodze stanęła policja oraz siły paramilitarne, które użyły pałek i gazu łzawiącego. Według wstępnych danych opisanych przez Reutersa w starciach zginęło co najmniej dziewięć osób.

Również w niedzielę antyamerykańscy demonstranci usiłowali szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie – przekazała AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa. Władze Iraku ogłosiły wcześniej trzydniową żałobę narodową. Rzecznik rządu Basem al-Awadi nazwał działanie USA i Izraela „aktem rażącej agresji”.

Źródło: XYZ/PAP

Tłum ludzi w Teheranie opłakuje śmierć ajatollaha Alego Chameneiego
W Iranie, Indiach i Pakistanie tłumy ludzi wyszły na ulice, aby opłakiwać śmierć irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. KGHM i PZU liderami spadków w WIG20. W górę szły Orange i PGE. Notowania 26 lutego 2026 r.
Warszawska giełda to ostatnio prawdziwy rollercoaster. Po wczorajszych wzrostach dziś nastał dzień lekkiej korekty. WIG20 spadł o 0,93 proc., a szeroki WIG stracił 0,67 proc.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska musi być gotowa do wojny. 5 wniosków po exposé ministra Sikorskiego
Radosław Sikorski powiedział w sejmie, że Polska powinna być gotowa do agresji ze strony Rosji. Podkreślił, że choć Waszyngton pozostaje najważniejszym sojusznikiem Polski, to jednak budzi on nieufność społeczną, wobec której nie można być obojętnym.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń
Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.
27.02.2026