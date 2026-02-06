Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 09:37

Toyota będzie mieć nowego prezesa. To druga zmiana na tym stanowisku w ciągu ostatnich trzech lat

Koji Sato przestanie od 1 kwietnia być prezesem Toyoty. Zastąpi go Kenta Kon, dotychczasowy dyrektor finansowy koncernu. To druga zmiana na tym stanowisku w ciągu ostatnich trzech lat.

Sato nie odchodzi jednak z Toyoty. Będzie wiceprzewodniczącym rady nadzorczej oraz dyrektorem ds. informacji (CIO). Kon z kolei będzie zarządzał firmą jako jej prezydent i CEO. Jest on jednocześnie wiceszefem Keidanren, najbardziej znaczącej japońskiej organizacji lobbingowej, oraz prezesem stowarzyszenia producentów samochodów. Na stanowisku CFO zastąpi go Yoichi Miyazaki.

To kolejne zmiany w zarządzie Toyoty w ciągu ostatnich lat. Sam Sato został prezesem firmy w 2023 roku, zastępując długoletniego przywódcę koncernu, Akio Toyodę. Firma tłumaczy, że zmiany te mają przyspieszyć podejmowanie decyzji i wzmocnić transformację koncernu.

Firma koncentruje się teraz, jak informuje CNBC, na pojazdach elektrycznych, w tym hybrydach i samochodach w pełni elektrycznych, przy coraz silniejszej konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Widać to choćby po ostatnich danych finansowych. Wynika z nich, że samochody elektryczne stanowią prawie połowę sprzedanych aut firmy w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku fiskalnego.

Toyota podniosła też prognozę zysku operacyjnego o 11,8 proc., tłumacząc to słabym jenem oraz redukcją kosztów, która miała na celu zrównoważenie wpływu ceł, wprowadzonych przez Donalda Trumpa.

Toyota sprzedała najwięcej aut na świecie
Prototyp nowej Toyoty Corolli
Koji Sato przestanie być od 1 kwietnia prezesem Toyoty. Fot. Tomohiro Ohsumi/Getty Images
