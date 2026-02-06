Toyota będzie mieć nowego prezesa. To druga zmiana na tym stanowisku w ciągu ostatnich trzech lat

Koji Sato przestanie od 1 kwietnia być prezesem Toyoty. Zastąpi go Kenta Kon, dotychczasowy dyrektor finansowy koncernu. To druga zmiana na tym stanowisku w ciągu ostatnich trzech lat.

Sato nie odchodzi jednak z Toyoty. Będzie wiceprzewodniczącym rady nadzorczej oraz dyrektorem ds. informacji (CIO). Kon z kolei będzie zarządzał firmą jako jej prezydent i CEO. Jest on jednocześnie wiceszefem Keidanren, najbardziej znaczącej japońskiej organizacji lobbingowej, oraz prezesem stowarzyszenia producentów samochodów. Na stanowisku CFO zastąpi go Yoichi Miyazaki.

To kolejne zmiany w zarządzie Toyoty w ciągu ostatnich lat. Sam Sato został prezesem firmy w 2023 roku, zastępując długoletniego przywódcę koncernu, Akio Toyodę. Firma tłumaczy, że zmiany te mają przyspieszyć podejmowanie decyzji i wzmocnić transformację koncernu.

Firma koncentruje się teraz, jak informuje CNBC, na pojazdach elektrycznych, w tym hybrydach i samochodach w pełni elektrycznych, przy coraz silniejszej konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Widać to choćby po ostatnich danych finansowych. Wynika z nich, że samochody elektryczne stanowią prawie połowę sprzedanych aut firmy w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku fiskalnego.

Toyota podniosła też prognozę zysku operacyjnego o 11,8 proc., tłumacząc to słabym jenem oraz redukcją kosztów, która miała na celu zrównoważenie wpływu ceł, wprowadzonych przez Donalda Trumpa.