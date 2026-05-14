Transakcje kapitałowe na GPW do końca kwietnia sięgnęły 4 mld zł

Na rynkach GPW zrealizowano od stycznia do kwietnia 2026 r. transakcje kapitałowe o wartości 4 mld zł, a także emisje obligacji korporacyjnych o wartości prawie 7 mld zł – wynika z Barometru Transakcyjnego GPW.

„Początek 2026 roku pokazał, że polski rynek kapitałowy pozostaje skutecznym mechanizmem alokacji kapitału – zarówno w przypadku dużych transakcji, jak i emisji wspierających rozwój mniejszych, innowacyjnych spółek. W warunkach podwyższonej zmienności szczególnego znaczenia nabiera zdolność rynku do zapewnienia ciągłości finansowania. – mówi prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

W tym czasie na głównym rynku GPW doszło do sześciu ofert publicznych (IPO), ośmiu transakcji wtórnych (SPO) oraz sześciu przyspieszonych budów księgi popytu (ABB). Łączna wartość tych transakcji wyniosła 4 mld zł.

Z kolei na NewConnect zrealizowano trzy debiuty giełdowe o łącznej wartości 11,9 mln zł, cztery transakcje ABB oraz 10 SPO.

„Struktura aktywności na rynku akcji wskazuje na dalsze przesunięcie ciężaru z pojedynczych, dużych ofert pierwotnych w stronę transakcji wtórnych oraz emisji rozwojowych realizowanych przez mniejszych i średnich emitentów. Widoczna była jednocześnie zdolność rynku do absorpcji dużych wolumenów w ramach transakcji ABB, co potwierdza utrzymującą się głębokość rynku oraz aktywność inwestorów instytucjonalnych” – czytamy.

Do końca kwietnia emitenci pozyskali na rynku Catalyst łącznie 6,9 mld zł. Siedem spółek debiutujących na rynku długu przeprowadziło emisje o wartości 0,9 mld zł, natomiast 27 emisji realizowanych przez dotychczasowych uczestników rynku umożliwiło pozyskanie 6,1 mld zł kapitału.

Źródło: PAP, XYZ