Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed

Pilne

Kevin Warsh zostanie nowym prezesem Rezerwy Federalnej. Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o jego nominacji.

Warsh zastąpi na nowym stanowisku Jerome'a Powella, którego kadencja wygasa w maju.

„Z przyjemnością ogłaszam, że nominuję Kevina Warsha na stanowisko przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

55-letni Warsh w latach 2006-2011 był jednym z członków Rady Gubernatorów Fed.

„Kevin pełni obecnie funkcję Shepard Family Distinguished Visiting Fellow w dziedzinie ekonomii w Hoover Institution oraz jest wykładowcą w Stanford Graduate School of Business. Jest partnerem Stanleya Druckenmillera w Duquesne Family Office LLC. Kevin uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanforda oraz doktora prawa na Harvard Law School. Prowadził szeroko zakrojone badania w dziedzinie ekonomii i finansów" – podał Trump.

„Znam Kevina od dawna i nie mam wątpliwości, że przejdzie do historii jako jeden z WIELKICH przewodniczących Rezerwy Federalnej, może nawet najlepszy" – dodał Trump

