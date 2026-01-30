Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed
Kevin Warsh zostanie nowym prezesem Rezerwy Federalnej. Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek o jego nominacji.
Warsh zastąpi na nowym stanowisku Jerome'a Powella, którego kadencja wygasa w maju.
„Z przyjemnością ogłaszam, że nominuję Kevina Warsha na stanowisko przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
55-letni Warsh w latach 2006-2011 był jednym z członków Rady Gubernatorów Fed.
„Kevin pełni obecnie funkcję Shepard Family Distinguished Visiting Fellow w dziedzinie ekonomii w Hoover Institution oraz jest wykładowcą w Stanford Graduate School of Business. Jest partnerem Stanleya Druckenmillera w Duquesne Family Office LLC. Kevin uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanforda oraz doktora prawa na Harvard Law School. Prowadził szeroko zakrojone badania w dziedzinie ekonomii i finansów" – podał Trump.
„Znam Kevina od dawna i nie mam wątpliwości, że przejdzie do historii jako jeden z WIELKICH przewodniczących Rezerwy Federalnej, może nawet najlepszy" – dodał Trump
