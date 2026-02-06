Trump popiera Orbána przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech
Prezydent USA Donald Trump publicznie poparł premiera Węgier Viktora Orbána na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia. To najmocniejsze wsparcie amerykańskiego przywódcy dla Orbána w momencie, gdy w sondażach prowadzi opozycja.
Donald Trump w piątek udzielił Viktorowi Orbánowi pełnego poparcia w walce o reelekcję, publikując wpis na platformie Truth Social. Amerykański prezydent nazwał węgierskiego premiera „prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą” oraz zadeklarował „całkowite i pełne poparcie” dla jego dalszych rządów.
Trump podkreślił, że relacje między Waszyngtonem a Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularnych osiągnięć” w czasie, gdy obaj politycy sprawują władzę. Poparcie dla Orbána wpisuje się – jak zaznaczył Trump – w amerykańską Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z grudnia, w której administracja USA zapowiedziała wzmacnianie „patriotycznych partii europejskich”.
Viktor Orbán od lat pozostaje bliskim sojusznikiem Trumpa i był jednym z pierwszych europejskich liderów, którzy poparli jego kampanię prezydencką w 2016 roku. Rządząca na Węgrzech partia Fidesz stała się wzorem dla środowisk MAGA, zwłaszcza ze względu na twardą linię wobec migracji i praw mniejszości.
Trump poparł również decyzję Węgier o kontynuowaniu zakupów rosyjskiej ropy, mimo że większość państw europejskich dążyła do ograniczenia zależności energetycznej od Moskwy. W konsekwencji Biały Dom przyznał Budapesztowi roczne zwolnienie z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej ropy.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia i mogą zagrozić wieloletnim rządom Orbána. Premier mierzy się z najpoważniejszym wyzwaniem od ponad dekady – jego były sojusznik Péter Magyar, lider opozycyjnej partii Tisza, prowadzi w sondażach o 12 punktów procentowych. Głosowanie w kraju liczącym 9,6 mln mieszkańców uznawane jest za najważniejsze wybory w Europie w tym roku, także ze względu na rolę Orbána jako jednego z głównych krytyków Brukseli w sprawach Ukrainy, sankcji wobec Rosji i praw osób LGBTQ+.
Źródło: Politico