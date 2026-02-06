Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 13:32

Trump popiera Orbána przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech

Prezydent USA Donald Trump publicznie poparł premiera Węgier Viktora Orbána na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia. To najmocniejsze wsparcie amerykańskiego przywódcy dla Orbána w momencie, gdy w sondażach prowadzi opozycja.

Donald Trump w piątek udzielił Viktorowi Orbánowi pełnego poparcia w walce o reelekcję, publikując wpis na platformie Truth Social. Amerykański prezydent nazwał węgierskiego premiera „prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą” oraz zadeklarował „całkowite i pełne poparcie” dla jego dalszych rządów.

Trump podkreślił, że relacje między Waszyngtonem a Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularnych osiągnięć” w czasie, gdy obaj politycy sprawują władzę. Poparcie dla Orbána wpisuje się – jak zaznaczył Trump – w amerykańską Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z grudnia, w której administracja USA zapowiedziała wzmacnianie „patriotycznych partii europejskich”.

Viktor Orbán od lat pozostaje bliskim sojusznikiem Trumpa i był jednym z pierwszych europejskich liderów, którzy poparli jego kampanię prezydencką w 2016 roku. Rządząca na Węgrzech partia Fidesz stała się wzorem dla środowisk MAGA, zwłaszcza ze względu na twardą linię wobec migracji i praw mniejszości.

Trump poparł również decyzję Węgier o kontynuowaniu zakupów rosyjskiej ropy, mimo że większość państw europejskich dążyła do ograniczenia zależności energetycznej od Moskwy. W konsekwencji Biały Dom przyznał Budapesztowi roczne zwolnienie z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej ropy.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia i mogą zagrozić wieloletnim rządom Orbána. Premier mierzy się z najpoważniejszym wyzwaniem od ponad dekady – jego były sojusznik Péter Magyar, lider opozycyjnej partii Tisza, prowadzi w sondażach o 12 punktów procentowych. Głosowanie w kraju liczącym 9,6 mln mieszkańców uznawane jest za najważniejsze wybory w Europie w tym roku, także ze względu na rolę Orbána jako jednego z głównych krytyków Brukseli w sprawach Ukrainy, sankcji wobec Rosji i praw osób LGBTQ+.

Źródło: Politico

Trump i Orban witają się przed spotkaniem
Donald Trump i Viktor Orban w trakcie wizyty węgierskiego premiera w Waszyngtonie w 2019 r. Fot. Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG kolejny raz z rekordami. Kurs Dino Polska i Orlen mocno w górę. Dzień na GPW 4 lutego 2026 r.
Indeks szerokiego rynku WIG i indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW, wzrosły na zamknięciu. W ciągu dnia obydwa indeksy osiągnęły swoje rekordy. WIG przebił poziom 128 tys. punktów, a WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 18 lat. Zniżkował za to mWIG40, ciągnięty w dół przez Asseco Poland, które traciło na fali przeceny spółek technologicznych na światowych rynkach.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gazowa pułapka czy energetyczne zabezpieczenie? Ekolodzy kontra miliardowe inwestycje państwowych spółek
Polska przyspiesza z inwestycjami w elektrownie i gazociągi, a organizacje ekologiczne biją na alarm. Jedni mówią o bezpieczeństwie systemu i stabilnych dostawach prądu, drudzy o ryzyku uzależnienia od importu, wysokich emisjach CO2 i obchodzeniu prawa środowiskowego. Spór o gaz staje się jednym z najostrzejszych konfliktów wokół transformacji energetycznej w Polsce – z udziałem aktywistów, spółek Skarbu Państwa, instytucji unijnych i kontrolerów państwowych.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 5 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Producenci napojów w szkle czekają na zmiany w systemie kaucyjnym. „W obrocie jest miliard sztuk takich butelek”
Od początku prac legislacyjnych nad przepisami tworzącymi ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce przedstawiciele producentów piwa i wody zwracali uwagę, że szklane butelki wielorazowe nie powinny się stać częścią nowego systemu opartego na opakowaniach jednorazowych. W styczniu senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy. Trafiła do prezydenta i czeka na jego podpis.
04.02.2026