Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 20:08

Trump: rezerwuję sobie prawo wojskowego zabezpieczenia bazy na Diego Garcia

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, że rezerwuje sobie prawo „militarnego zabezpieczenia i wzmocnienia” amerykańsko-brytyjskiej bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Wielka Brytania odda tę wyspę Mauritiusowi.

Trump oświadczył we wpisie na Truth Social, że odbył „bardzo produktywną” rozmowę ze Starmerem na temat wyspy, która stanowi część Wysp Chagos. W 2025 r. Wielka Brytania zgodziła się oddać je Mauritiusowi, jednocześnie podpisując umowę o 99-letniej dzierżawie bazy wojskowej na Diego Garcii.

„Rozumiem, że umowa zawarta przez premiera Starmera, zdaniem wielu, była najlepsza, jaką mógł zawrzeć. Jednakże, jeśli umowa dzierżawy, kiedyś w przyszłości, się rozpadnie lub ktokolwiek zagrozi lub narazi na niebezpieczeństwo operacje i siły USA w naszej bazie, zastrzegam sobie prawo do militarnego zabezpieczenia i wzmocnienia amerykańskiej obecności na Diego Garcii” - napisał Trump.

„Niech będzie wiadome, że nigdy nie pozwolę, aby nasza obecność w tak ważnej Bazie została podważona lub zagrożona fałszywymi roszczeniami lub bzdurami ekologicznymi” - dodał.

W maju 2025 r. rząd Starmera sfinalizował wynegocjowaną przez poprzedni rząd w Londynie umowę o przekazaniu Chagos Mauritiusowi, bo - jak twierdził brytyjski premier - Wielka Brytania nie miałaby realnej szansy na wygranie sprawy przed międzynarodowym trybunałem. Już w 2019 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w niewiążącym orzeczeniu zdecydował, że Wielka Brytania ma obowiązek zwrócić wyspy Mauritiusowi.

Trump pierwotnie poparł porozumienie zawarte przez Starmera, lecz w obliczu dążeń do pozyskania duńskiej Grenlandii nazwał je potem „aktem wielkiej głupoty”. Użył też tego przypadku jako argumentu, że Stany Zjednoczone muszą mieć suwerenność nad Grenlandią, bo żadna inna forma nie zagwarantuje stałej obecności wojskowej USA na największej wyspie świata.

Źródło: PAP

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (po lewej) i prezydent USA Donald Trump (po prawej)
Trump pierwotnie poparł porozumienie zawarte przez Starmera, lecz w obliczu dążeń do pozyskania duńskiej Grenlandii nazwał je potem „aktem wielkiej głupoty”. Fot. Chris Kleponis/CNP/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Studia szyte na miarę z mentorem zamiast egzaminatora. Koniec ery studiów, jakie znamy?
12 polskich uczelni testuje nowy model studiowania. Program „Uczelnie przyszłości” jest nastawiony na spersonalizowane kształcenie studenta. Właśnie kończą się nabory do nowej edycji dla uczniów, a NCBR szykuje nową odsłonę dla kolejnej grupy wyższych szkół. Czy pilotażowy projekt stanie się wkrótce powszechnym remedium na spadek liczby studentów, którego spodziewają się wszystkie uczelnie?
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnej agencji nadzorczej. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. Damian Jaworski spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowy zarząd Startup Poland: niezależność od big techów i wsparcie polskich startupów
W fundacji, króra stanowi głos społeczności startupowej, zmiany w zarządzie. Startup Poland ma lobbować na rzecz rzedsiębiorów, ale bez zaplecza od big techów.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ambasador USA poucza polskie władze. „Ostatnia rzecz, jaką powinien zrobić polski przywódca”
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zrywa kontakty z marszałkiem sejmu za odmowę wsparcia starań o Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa. – Nie licuje to z rolą i godnością dyplomaty – ocenia politolog prof. Arkadiusz Modrzejewski.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Scam na prezydenta. Oszuści wykorzystują wizerunek Karola Nawrockiego, proceder na platformach kwitnie
W 2025 roku ofiarami internetowych oszustw „na celebrytę” zostało ponad 50 tys. osób, które straciły łącznie blisko 500 milionów złotych. Oszuści wykorzystywali nie tylko wizerunki samym celebrytów, ale nawet prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej Andrzeja Dudy.
05.02.2026