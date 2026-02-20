Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
20.02.2026 18:13

Trump w Chinach pod koniec marca. Rozmowy o handlu i Tajwanie

Prezydent USA Donald Trump odwiedzi Chiny w dniach 31 marca–2 kwietnia. Głównym celem wizyty będzie spotkanie z przewodniczącym Xi Jinpingiem w Pekinie, gdzie omawiane będą kwestie handlu i bezpieczeństwa regionalnego.

W piątek przedstawiciele Białego Domu potwierdzili daty wizyty, która była od dawna zapowiadana przez Trumpa. Dokładny program podróży nie jest jeszcze znany, ale priorytetem prezydenta USA będzie Pekin i rozmowy z chińskim liderem.

Prawdopodobnym tematem spotkania będzie porozumienie handlowe między USA a Chinami. Decyzja Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł na chińskie towary, nałożonych wcześniej przez Trumpa na podstawie ustawy IEEPA, może wpłynąć na kształt rozmów.

W listopadzie 2025 r. podczas spotkania w Korei Południowej liderzy uzgodnili roczny rozejm w wojnie handlowej, obniżając stawki celne na chińskie towary z 20 proc. do 10 proc., a ogólną efektywną stawkę celną z 57 proc. do 47 proc. Decyzja Sądu Najwyższego może tymczasowo przywrócić poprzedni poziom ceł.

W zamian za obniżki ceł, Chiny zawiesiły ograniczenia na minerały ziem rzadkich i wznowiły zakupy amerykańskiej soi, co było częścią wcześniejszych ustaleń handlowych między mocarstwami.

Wizyta Trumpa odbywa się też w kontekście napięć wokół sprzedaży broni dla Tajwanu. W ubiegłym roku zatwierdzono pakiet uzbrojenia o wartości 11 mld dolarów, a administracja Trumpa wstrzymuje się przed kolejnymi dostawami, obawiając się, że mogłoby to zagrozić wizycie prezydenta w Pekinie. Sam Trump potwierdził, że prowadzi rozmowy z Xi na ten temat, podkreślając, że mają „bardzo dobre relacje”.

Eksperci zwracają uwagę, że wypowiedź Trumpa dotycząca rozmów z Xi narusza dotychczasowe zasady polityki USA wobec Chin i Tajwanu, które zakładały, że Pekin nie powinien wpływać na sprzedaż amerykańskiej broni do Tajwanu.

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump i chiski przywódca Xi Jinping spotkali się w Korei Południowej
Prawdopodobnym tematem spotkania będzie porozumienie handlowe między USA a Chinami. Fot. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT. Dostawca: PAP/EPA
