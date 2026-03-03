Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 22:04

Trump zapowiada eskortę tankowców przez Cieśninę Ormuz. USA oferują ubezpieczenia dla armatorów

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że w razie potrzeby amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz. Waszyngton uruchamia też specjalne ubezpieczenia dla przewoźników, aby ustabilizować rynek ropy naftowej.

W komunikacie opublikowanym w serwisie Truth Social Trump przekazał, że ze skutkiem natychmiastowym polecił amerykańskiej Korporacji Finansowania Rozwoju udostępnienie ubezpieczenia od ryzyka politycznego. Ma ono obejmować cały handel morski odbywający się przez cieśninę, w szczególności transport surowców energetycznych. Oferta ma być dostępna dla wszystkich linii żeglugowych.

Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone zapewnią swobodny przepływ energii na świecie. Zapowiedział również kolejne działania w najbliższym czasie.

Rosnące napięcia i presja na rynki energii

Wcześniej portal Politico informował, że administracja USA rozważa udzielenie militarnej ochrony statkom transportującym ropę i gaz przez Cieśninę Ormuz. Celem miałoby być ograniczenie wzrostu cen energii oraz uspokojenie rynków.

Według źródeł cytowanych przez media rynki energii mogą znaleźć się pod silną presją w związku z rozszerzającą się kampanią wojskową w regionie. Dostęp do cieśniny ma kluczowe znaczenie dla dostaw surowców, zwłaszcza z Kataru i Arabii Saudyjskiej.

Strategiczne znaczenie Cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim i jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Przepływa przez nią około 20 proc. globalnego zużycia tego surowca.

USA poinformowały o zniszczeniu 11 irańskich jednostek w rejonie cieśniny. Według doniesień ewentualna misja amerykańska mogłaby obejmować przechwytywanie pocisków wystrzeliwanych przez Teheran, które mogłyby zagrozić cywilnym statkom.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w poniedziałek zamknięcie cieśniny oraz zagroziła atakami na jednostki próbujące przez nią przepłynąć. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a dalszy rozwój wydarzeń może mieć bezpośredni wpływ na globalny rynek energii.

Źródło: PAP

Statki w Cieśninie Ormuz
Cieśnina Ormuz (fot. GettyImages).
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek nieruchomości na Bliskim Wschodzie pod presją geopolityki. Kapitał nie ucieka, ale zmienia kierunek
Eskalacja konfliktu Iran–USA–Izrael wpływa na rynek nieruchomości w Dubaju. Czy kapitał ucieka z Zatoki, czy tylko zmienia kierunek?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kto jest kim w konflikcie z Iranem? Krótki przewodnik po płynnej linii frontu
Bezpośrednie starcie Izraela i USA z Iranem stało się faktem. Choć dawna irańska „Oś Oporu” jest dziś w rozsypce po upadku Asada i ciosach zadanych Hezbollahowi, Teheran wciąż ma po swojej stronie potężnych sojuszników. Kto jest kim w narastającym kryzysie bliskowschodnim? Prześwietlamy cztery geopolityczne kręgi, w których zderzają się interesy mocarstw, strach państw arabskich i walka o przetrwanie reżimu ajatollahów.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy
Stan zwiększającego się zagrożenia na świecie wymusza radykalne działania. W poniedziałek szef polskiego rządu przekazał, iż Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Co to takiego?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Branża paliwowa zapewnia, że rynek jest zabezpieczony. „Niepokój jest wykorzystywany do dezinformacji”
Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran polska branża paliwowa zapewnia, że krajowy rynek jest przygotowany na ewentualne przejściowe zakłócenia w międzynarodowym handlu. Politykom opozycji nie przeszkadza to jednak w sianiu wątpliwości o stan polskich rezerw, choć gdy rządzili, podobne zachowania określali jako dezinformacyjne.
03.03.2026