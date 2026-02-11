Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 14:32

Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Po godz. 14 rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na agendzie są Rada Pokoju, program SAFE oraz „okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka sejmu”.

W spotkaniu, oprócz przewodniczącego radzie prezydenta, biorą udział także m.in. premier Donald Tusk, marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałkini senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski i Radosław Sikorski, a także ministrowie Marcin Kierwiński (szef MSWiA), Andrzej Domański (szef MF) oraz Tomasz Siemoniak (koordynator służb specjalnych).

Stawili się na nim także szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, a także szefowie klubów i kół parlamentarnych oraz dowódcy wojskowi.

Rozmawiać mają o programie SAFE, zaproszeniu Polski do Rady Pokoju oraz „podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

W środę przed spotkaniem premier Donald Tusk stwierdził, że Polska w obecnych okolicznościach nie przystąpi do Rady Pokoju.

– Ale będziemy cały czas analizować, cały czas w sposób elastyczny i oczywiście bardzo otwarty. Nasze relacje z USA cały czas były, są i pozostaną priorytetem. Więc jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do prac tej Rady, to nie wykluczamy żadnego scenariusza – dodał.

Wcześniej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej stwierdził, że program SAFE jest przełomowy i „nie blokuje wydatków budżetowych czy innych funduszy na rzecz zakupów, które są już realizowane lub będą realizowane, bo są w programie modernizacji Sił Zbrojnych”.

Instrument przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego. Największym beneficjentem ma być Polska, która zawnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent kontra marszałek. Polityczna wymiana ognia przed RBN
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Po godz. 14 rozpoczęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem najważniejszych osób w państwie.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
