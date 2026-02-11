Szef MON: program SAFE to temat kluczowy, przełomowy, sukces polskiej prezydencji w Radzie UE
Program SAFE jest tematem kluczowym, przełomowym, to sukces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji poświęconej temu programowi.
Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Największym beneficjentem programu jest Polska, która wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.
Na konferencji dotyczącej wdrożenia programu SAFE szef MON zwrócił uwagę, że „nie jest to program tylko dla wojska”.
– To jest program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej czy dla Policji. To jest program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana – wymieniał wicepremier.
Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że program SAFE jest pomysłem Polski, która w trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej „powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu”.
Ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć „próbę obrzydzenia” programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie „gigantyczne, polityczne straty” tym, którzy się go dopuszczają.
– Fakty i dowody są po stronie naszej, po stronie tych, którzy wymyślili program SAFE, wynegocjowali 44 miliardy i będą to implementować w polskim przemyśle zbrojeniowym – ocenił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON podkreślił także, że program SAFE „nie blokuje wydatków budżetowych czy innych funduszy na rzecz zakupów, które są już realizowane lub będą realizowane, bo są w programie modernizacji Sił Zbrojnych”.
