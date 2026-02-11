Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 10:17

Szef MON: program SAFE to temat kluczowy, przełomowy, sukces polskiej prezydencji w Radzie UE

Program SAFE jest tematem kluczowym, przełomowym, to sukces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji poświęconej temu programowi.

Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Największym beneficjentem programu jest Polska, która wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.

Na konferencji dotyczącej wdrożenia programu SAFE szef MON zwrócił uwagę, że „nie jest to program tylko dla wojska”.

– To jest program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej czy dla Policji. To jest program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana – wymieniał wicepremier.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że program SAFE jest pomysłem Polski, która w trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej „powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu”.

Czytaj także: Globalny przemysł zbrojeniowy zyskuje. W top 100 jest jedna spółka z Polski

Ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć „próbę obrzydzenia” programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie „gigantyczne, polityczne straty” tym, którzy się go dopuszczają.

– Fakty i dowody są po stronie naszej, po stronie tych, którzy wymyślili program SAFE, wynegocjowali 44 miliardy i będą to implementować w polskim przemyśle zbrojeniowym – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił także, że program SAFE „nie blokuje wydatków budżetowych czy innych funduszy na rzecz zakupów, które są już realizowane lub będą realizowane, bo są w programie modernizacji Sił Zbrojnych”.

Czytaj także: Komisja Europejska zaakceptowała polski plan w ramach programu SAFE

Źródło: PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji poświęconej programowi SAFE
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji poświęconej programowi SAFE. Fot. MON
