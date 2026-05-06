Trybunał w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów TK do pracy

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm 13 marca.

Zabezpieczenie stwierdza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym w szczególności art. 5 tej ustawy, który wskazuje, że przydziela sędziom sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego.

Zabezpieczenie jest "natychmiast skuteczne i wykonalne" oraz wiążące dla wszystkich władz i instytucji w Polsce.

Zabezpieczenie wydano w sprawie, której skarżącymi są niedopuszczeni do pracy w Trybunale sędziowie TK Marcin Dziurda, Anna Korwin Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski.

O wydaniu zabezpieczenia poinformował na platformie X europoseł Michał Wawrykiewicz (KO).

Wspaniała wiadomość dla praworządności! ETPCz w Strasburgu wydał zabezpieczenie (interim

measure) nakazujące natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy. Sędziów reprezentuje… pic.twitter.com/RJHItM0Ec5 — Michał Wawrykiewicz MEP🇵🇱🇪🇺 (@MicWawrykiewicz) May 6, 2026

Prezydent nie przyszedł na ślubowanie; prezes TK twierdzi, że go nie odbyło

Wcześniej Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska złożyli ślubowanie w sejmie. Na ślubowanie otrzymał zaproszenie prezydent, jednak nie przyszedł.

9 kwietnia wybrani przez sejm nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Kancelarii Prezydenta pisemne roty ślubowania, uznając, że w ten sposób „dopełnili formalności”.

Ostatnia dwójka już wcześniej złożyła ślubowania w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Karola Nawrockiego.

Czytaj także: Nowi sędziowie TK przekazali prezydentowi pisemne ślubowania. „Dopełniliśmy formalności"

Bentkowska i Szostek objęli urzędy w Trybunale. Prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak pozostałych sędziów. Jego zdaniem ślubowanie w Sejmie nie było ślubowaniem wobec prezydenta.

Zarówno polskie prawo, jak i tradycja prawna, nie przewidują, że prezydent może wybrać, od których prawidłowo wybranych sędziów przez sejm przyjmie ślubowanie.

Polecamy: Były prezes TK Jerzy Stępień: sędziowie TK muszą złożyć ślubowanie; inaczej złamaliby konstytucję

22 kwietnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Podstawą do uruchomienia postępowania były zarówno dowody z postępowania sprawdzającego, wszczętego na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka, oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożone przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Czytaj także: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. niedopuszczenia do orzekania sędziów TK

Źródło: XYZ, PAP