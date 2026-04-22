Prokuratura wszczęła śledztwo ws. niedopuszczenia do orzekania sędziów TK

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o sędziów wybranych w marcu przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania.

Śledczy sprawdzą m.in. kwestię ułatwienia prezydentowi „niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak.

Podstawą do uruchomienia postępowania były zarówno dowody z postępowania sprawdzającego, wszczętego na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka, oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożone przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

„Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania” – wyjaśnia prok. Adamiak.

Spór o ślubowanie sędziów TK

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Prezydent Karol Nawrocki odebrał jednak ślubowania tylko od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, razem z dwójką, która złożyła ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, ślubowali w sejmowej Sali Kolumnowej w obecności marszałka Sejmu i byłych prezesów TK. Pisemne roty ślubowań przekazali zaś do Kancelarii Prezydenta.

Bentkowska i Szostek objęli urzędy w Trybunale. Prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak do tego pozostałych. Jego zdaniem to, co stało się w Sejmie, nie było bowiem ślubowaniem „wobec prezydenta”.