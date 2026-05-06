06.05.2026 06:51

Turcja opracowała nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny. Jest zdolny do lotu hipersonicznego

Turcja zaprezentowała na targach SAHA 2026 w Stambule nowy pocisk balistyczny. Yildirimhan jest zdolny do lotu hipersonicznego.

Pocisk opracowany przez centrum badawcze tureckiego resortu obrony to rakieta na paliwo stałe o zasięgu sześciu tys. kilometrów, która osiąga prędkość do 25 machów.

Jak tłumaczy minister obrony Yasar Guler, to pocisk o najdłuższym zasięgu produkowanym przez Turcję i pierwsza taka broń zdolna do lotu hipersonicznego.

– Przemysł obronny Turcji zwiększył swoje moce produkcyjne dzięki dużym inwestycjom i przekształcił się w system oparty na wiedzy i skoncentrowany na badaniach i rozwoju, rozwijający zaawansowane technologie – dodał minister Yasar Guler.

Turcja rozwija bowiem swój przemysł obronny, koncentrując się na dronach, lotnictwie, obronie powietrznej, rakietach i platformach kosmicznych.

Targi SAHA 2026 gromadzą zarówno firmy obronnościowe i lotnicze, jak też delegacje wojskowe i przemysłowe z Turcji i z zagranicy.

Pocisk Yildirimhan
Turcja opracowała nowy pocisk balistyczny Yildirimhan zdolny do lotu hipersonicznego. Fot. PAP/Abaca
