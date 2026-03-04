Turyści mogą ubiegać się o zwrot za odwołaną wycieczkę na Bliski Wschód

Turyści, których wycieczki na Bliski Wschód zostały odwołane, mogą złożyć wniosek o zwrot pieniędzy – poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taka możliwość wystartuje 5 marca br., a czas na złożenie wniosku upłynie po 14 dniach od powiadomienia biura podróży o odstąpieniu umowy.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) poinformowało w środę o uruchomieniu wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP) w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Decyzja umożliwi zwroty środków podróżnym za wyjazdy, które nie odbyły się lub nie odbędą się z powodu wybuchu działań zbrojnych. Obsługą zwrotów z TFP zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, obsługujący Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), poinformował w środę, że rozpoczyna od 5 marca przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliski Wschód, które zostały odwołane z powodu działań wojennych.

Jak przekazał UFG zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego będzie możliwy, gdy: impreza turystyczna (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu), miała odbyć się na terytorium: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zwrot pieniędzy będzie można uzyskać także gdy impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach tych państw, a także gdy impreza turystyczna miała rozpocząć się w okresie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. Innym warunkiem zwrotu środków za wycieczki jakie wskazał UFG to przyjęcie przez organizatora wpłaty w formie bezgotówkowej, a impreza została odwołana przed jej rozpoczęciem. Kolejnym jest to kiedy podróżny powiadomił organizatora imprezy o odstąpieniu od umowy lub otrzymał od organizatora powiadomienie o rozwiązaniu umowy w terminie od 28 lutego 2026 r. do 27 marca 2026 r. włącznie. UFG zaznaczył, że przedsiębiorca turystyczny musi znajdować się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych (ewidencja.ufg.pl).

UFG podkreślił, że aby otrzymać zwrot środków, wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

„Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot za pojedyncze, oddzielnie zakupione usługi w ramach wyjazdu organizowanego samodzielnie, np. bilety lotnicze czy hotel. W tych sprawach podróżni powinni kontaktować się samodzielnie z linią lotniczą czy hotelem” - dodano.

Maksymalny czas na złożenie wniosku wynosi 14 dni od powiadomienia przez podróżnego od odstąpieniu od umowy lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej.

Wniosek o zwrot z TFP musi złożyć zarówno podróżny (klient), jak i organizator wycieczki (przedsiębiorca turystyczny). UFG podkreślił, że wniosek można złożyć tylko elektronicznie, przez portal TFG (tfg.ufg.pl). Aby to zrobić, zarówno organizator, jak i podróżny muszą mieć konto w portalu TFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zastrzegł, że wnioski o zwrot TFP nie można złożyć mailem, telefonicznie ani osobiście.

„Zwrot środków będzie możliwy, jeśli organizator i podróżny złożą wnioski ze zgodnymi danymi. UFG zweryfikuje wnioski w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli będzie trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, to termin ten może wydłużyć się do 4 miesięcy” - poinformowano.

Wypłata środków z TFP nastąpi w ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie od organizatora turystyki opłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku.

Źródło: PAP