Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.03.2026
NEWSROOM XYZ
19.03.2026 15:09

Tusk: dwa lata bez PiS i wartość Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu

Wartość Orlenu przekroczyła wartość Gazpromu – napisał premier Donald Tusk. Jego zdaniem wynika to z odsunięcia PiS od władzy.

„Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść” – podkreślił premier Donald Tusk w czwartkowym wpisie na swoim koncie na platformie X.

Wpis Tuska skomentował były premier Mateusz Morawiecki. "Donaldzie, wszyscy wiemy, że w przypisywaniu sobie cudzych zasług jesteś mistrzem. To, co teraz obserwujemy, to efekty 8 lat rządów PiS, a także przemyślanych działań, ambitnej strategii rozwoju i prezesury Daniela Obajtka" – napisał w odpowiedzi.

Kurs Orlenu rośnie na GPW od ponad 14 miesięcy. Od początku 2025 roku do 17 marca 2026 akcje wzrosły z 47 do 136 zł. 11 marca kapitalizacja spółki wyniosła prawie 150 mld zł, czyli około 40 mld dolarów. W tym czasie wartość Gazpromu wyniosła 38,9 mld dolarów.

Na wzrost znaczenia Orlenu miały m.in. przejęcia innych spółek energetycznych, jak Lotos, PGNiG i Energa. Z kolei Gazprom tracił ze względu na utratę europejskiego rynku oraz sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Z kolei portal stockwatch.pl uważa, że drożejący gaz i ropa mogą jeszcze bardziej nakręcić kurs akcji koncernu.

Orlen to multienergetyczny koncern z rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Jest też właścicielem sieci stacji paliw w Austrii, na Słowacji, na Węgrzech i w Niemczech. Zajmuje się także wydobyciem gazu i ropy naftowej oraz stawia morskie farmy wiatrowe. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Źródło: PAP/XYZ

stacja benzynowa Orlen
Tusk: wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
18.03.2026