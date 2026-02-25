Tusk i Frostadottir w Warszawie: wspólne stanowisko ws. Ukrainy i sygnał wsparcia dla islandzkiego referendum

Premierzy Polski i Islandii spotkali się w środę w Warszawie, by rozmawiać o wojnie w Ukrainie, bezpieczeństwie Europy oraz planowanym referendum na Islandii ws. relacji z Unią Europejską. Obie strony podkreśliły zbieżność stanowisk w kluczowych kwestiach geopolitycznych i gospodarczych.

W środę w Warszawie doszło do spotkania premiera Donald Tusk z premier Islandii Kristrún Frostadóttir. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa europejskiego oraz współpracy dwustronnej.

Donald Tusk podkreślił, że Polska i Islandia mają identyczną ocenę sytuacji w Ukrainie oraz zaangażowania w pomoc dla Kijowa. Jak zaznaczył, oba państwa są zgodne, że tylko sprawiedliwy pokój, niepodległość Ukrainy i zakończenie rosyjskiej agresji mogą zapewnić stabilność w Europie.

Istotnym tematem rozmów było również planowane na Islandii referendum dotyczące ewentualnego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Tusk wyraził poparcie dla pogłębiania integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i zadeklarował, że byłby „więcej niż szczęśliwy”, gdyby Islandia – a także Norwegia – znalazły się we wspólnej europejskiej wspólnocie z Polską.

W kontekście bezpieczeństwa premier Polski odniósł się do unijnego programu SAFE, dotyczącego finansowania obronności. Zaznaczył, że środowiska gospodarcze w Polsce – przedsiębiorcy, pracodawcy i firmy – dołączyły do wojska i rządu, apelując o nieblokowanie środków na polski przemysł zbrojeniowy i armię.

Kristrún Frostadóttir poinformowała, że przygotowania do referendum potrwają przez najbliższe miesiące. Podkreśliła, że Islandczycy chcą większej integracji z Europą, przy jednoczesnym poszanowaniu narodowej tożsamości, i zaznaczyła, że Islandia już dziś ma istotny wkład we wspólne europejskie działania.

Premier Islandii wskazała także na potencjał współpracy gospodarczej, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zwróciła uwagę na islandzkie doświadczenie w energetyce geotermalnej, które może być wykorzystane m.in. w południowej Polsce, oraz na rozwój turystyki, podkreślając, że Polacy należą do czterech największych grup turystów odwiedzających Islandię.

Na zakończenie wizyty przypomniano, że Polacy stanowią największą grupę cudzoziemców mieszkających na Islandii – około 6 proc. ludności kraju, a w 2026 roku przypada 80. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Islandią.

Źródło: PAP