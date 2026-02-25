Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 18:20

Tusk i Frostadottir w Warszawie: wspólne stanowisko ws. Ukrainy i sygnał wsparcia dla islandzkiego referendum

Premierzy Polski i Islandii spotkali się w środę w Warszawie, by rozmawiać o wojnie w Ukrainie, bezpieczeństwie Europy oraz planowanym referendum na Islandii ws. relacji z Unią Europejską. Obie strony podkreśliły zbieżność stanowisk w kluczowych kwestiach geopolitycznych i gospodarczych.

W środę w Warszawie doszło do spotkania premiera Donald Tusk z premier Islandii Kristrún Frostadóttir. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa europejskiego oraz współpracy dwustronnej.

Donald Tusk podkreślił, że Polska i Islandia mają identyczną ocenę sytuacji w Ukrainie oraz zaangażowania w pomoc dla Kijowa. Jak zaznaczył, oba państwa są zgodne, że tylko sprawiedliwy pokój, niepodległość Ukrainy i zakończenie rosyjskiej agresji mogą zapewnić stabilność w Europie.

Istotnym tematem rozmów było również planowane na Islandii referendum dotyczące ewentualnego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Tusk wyraził poparcie dla pogłębiania integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i zadeklarował, że byłby „więcej niż szczęśliwy”, gdyby Islandia – a także Norwegia – znalazły się we wspólnej europejskiej wspólnocie z Polską.

W kontekście bezpieczeństwa premier Polski odniósł się do unijnego programu SAFE, dotyczącego finansowania obronności. Zaznaczył, że środowiska gospodarcze w Polsce – przedsiębiorcy, pracodawcy i firmy – dołączyły do wojska i rządu, apelując o nieblokowanie środków na polski przemysł zbrojeniowy i armię.

Kristrún Frostadóttir poinformowała, że przygotowania do referendum potrwają przez najbliższe miesiące. Podkreśliła, że Islandczycy chcą większej integracji z Europą, przy jednoczesnym poszanowaniu narodowej tożsamości, i zaznaczyła, że Islandia już dziś ma istotny wkład we wspólne europejskie działania.

Premier Islandii wskazała także na potencjał współpracy gospodarczej, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zwróciła uwagę na islandzkie doświadczenie w energetyce geotermalnej, które może być wykorzystane m.in. w południowej Polsce, oraz na rozwój turystyki, podkreślając, że Polacy należą do czterech największych grup turystów odwiedzających Islandię.

Na zakończenie wizyty przypomniano, że Polacy stanowią największą grupę cudzoziemców mieszkających na Islandii – około 6 proc. ludności kraju, a w 2026 roku przypada 80. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Islandią.

Źródło: PAP

Donald Tusk, Kristrun Frostadottir na tle flag Polski i Islandii
Premier Donald Tusk i premier Islandii Kristrun Frostadottir podczas oświadczenia dla mediów w KPRM w Warszawie. Istotnym tematem rozmów było również planowane na Islandii referendum dotyczące ewentualnego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Tusk wyraził poparcie dla pogłębiania integracji europejskiej. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum (AKTUALIZACJA)
Spór o największy kontrakt drogowy w historii miał właśnie swój finał w KIO. Wątpliwości dotyczyły udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą była spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji. W środę 25 lutego zapadł wyrok w tej sprawie.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?
Prywatne serwisy już publikują ceny nieruchomości transakcyjnych. Czy państwo przegrywa wyścig o transparentność rynku?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rząd przedstawia pierwszy raport o realizacji swoich priorytetów. Część planów pokrzyżował prezydent
Komitet Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu przygotował raport o stanie projektów kontrolowanych przez ministerstwa. Szefowie resortów zapowiadają, co – i w jaki sposób – zamierzają realizować w pierwszym kwartale 2026 r.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026