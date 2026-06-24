UE podpisała deklarację w sprawie przystąpienia do amerykańskiej inicjatywy Pax Silica

Dyrektor generalny ds. komunikacji i technologii w KE Roberto Viola podpisał w Departamencie Stanu USA deklarację w sprawie przystąpienia do amerykańskiej inicjatywy Pax Silica. Jej celem jest budowa bezpiecznych łańcuchów dostaw w dziedzinie technologii i sztucznej inteligencji.

Pax Silica („pokój krzemowy”) to flagowy program Departamentu Stanu USA, ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Jego celem jest zabezpieczenie łańcuchów dostaw dla sztucznej inteligencji, obejmujących np. układy scalone i surowce krytyczne.

Na początku czerwca unijne źródła przekazały, że państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły wstępną zgodę na przystąpienie do amerykańskiej koalicji technologicznej. We wtorek oprócz UE deklarację o dołączeniu do Pax Silica podpisały też: Holandia, Niemcy i Grecja.

– Technologia musi być bezpieczną bazą dla naszych obywateli – podkreślił przed podpisaniem deklaracji Viola. Zwrócił uwagę, że inicjatywa gromadzi „najlepsze” firmy z branży technologicznej na świecie. Przedstawiciel UE wyraził nadzieję na praktyczne rezultaty projektu i rozwój technologii w interesach obywateli UE. Ambasador Niemiec w USA Jens Hanefeld oświadczył z kolei, że dołączenie do projektu „wysyła silny sygnał współpracy w czasach wyzwań”.

Zastępca sekretarza stanu ds. gospodarczych Jacob Helberg, który jest autorem tej inicjatywy, powiedział dziennikowi „Financial Times”, że powstała z przekonania, iż takie grupy jak G7 i G20 nie są odpowiednio przystosowane do tworzenia sieci wspierających innowacje w obszarze AI.

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– Nie istnieje żadna grupa zaprojektowana specjalnie do zarządzania gospodarką AI w momencie, gdy sztuczna inteligencja przekształca strukturę globalnej gospodarki – podkreślił Helberg.

Dodał, że inicjatywa pomoże „ukształtować” amerykańską alternatywę dla takich przedsięwzięć, jak Global Digital Compact ONZ, które kładzie nacisk na „suwerenność cyfrową”. Według niego to koncepcja, którą można interpretować jako taką, która skłania państwa do inwestowania w powielające się, nieefektywne rozwiązania.

W czwartek rozpocznie się dwudniowy szczyt inicjatywy Pax Silica, który odbędzie się w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Wśród sygnatariuszy deklaracji są też m.in. Australia, Indie, Izrael, Japonia, Katar, Korea Płd., Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym tygodniu dołączyć ma też kilka kolejnych krajów, a łączna liczba sygnatariuszy sięgnie 24 – poinformował dziennik „Financial Times”. Gazeta podkreśliła, że nowi sygnatariusze dołączają do koalicji na tle rosnącej konkurencji ze strony Chin.

Źródło: PAP