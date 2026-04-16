UE: przekażemy Ukrainie do 2,7 mld euro. Przeprowadziła wymagane reformy

Unia Europejska zamierza przekazać Ukrainie kwotę od 2,5 do 2,7 mld euro po tym, jak w zeszłym tygodniu parlament tego kraju zakończył niezbędne reformy – poinformowała w czwartek unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos.

Podczas wydarzenia towarzyszącego trwającym w Waszyngtonie wiosennym posiedzeniom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Kos wyjaśniła, że środki te zostaną wypłacone z unijnego instrumentu dla Ukrainy, który jest odrębny od pożyczki w wysokości 90 mld euro, blokowanej do tej pory przez Węgry.

Zapewniła też, że po wyborach na Węgrzech, które doprowadziły do odsunięcia od władzy premiera Viktora Orbana, UE z pewnością udzieli Ukrainie tę pożyczkę.

- Szanse na to, że Ukraina otrzyma pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro, wynoszą 100 procent, a my już nawiązaliśmy kontakt. Bardzo się cieszę, ponieważ w końcu mogę dotrzymać słowa, a Unia Europejska może zrealizować to, co obiecaliśmy. Czasami to zajmuje trochę czasu, to prawda. Ale to, co obiecujemy, realizujemy – powiedziała Kos, która występowała wraz z ministrem finansów Ukrainy Serhijem Marczenką.

Reform momentum is building up in Ukraine, unlocking funding and bringing the country closer to EU membership.



I was pleased to discuss in Washington the way forward with Ukraine’s Prime Minister @Svyrydenko_Y and Minister of Finance @SergiiMarchenk3.



- Istnieje plan dla Ukrainy, w ramach którego muszą oni przeprowadzić 173 reformy, a jeśli je zrealizują, możemy przekazać im pieniądze – powiedziała później Kos Reutersowi.

Marczenko powiedział, że luka finansowa Ukrainy wynosząca 52 mld dolarów w 2026 r. zostanie pokryta, gdy tylko pożyczka UE stanie się dostępna, ale dodał, że rząd w Kijowie nadal prowadzi rozmowy na temat wypełnienia spodziewanej luki w 2027 r.

Źródło: PAP