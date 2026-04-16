16.04.2026 22:51

UE: przekażemy Ukrainie do 2,7 mld euro. Przeprowadziła wymagane reformy

Unia Europejska zamierza przekazać Ukrainie kwotę od 2,5 do 2,7 mld euro po tym, jak w zeszłym tygodniu parlament tego kraju zakończył niezbędne reformy – poinformowała w czwartek unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos.

Podczas wydarzenia towarzyszącego trwającym w Waszyngtonie wiosennym posiedzeniom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Kos wyjaśniła, że środki te zostaną wypłacone z unijnego instrumentu dla Ukrainy, który jest odrębny od pożyczki w wysokości 90 mld euro, blokowanej do tej pory przez Węgry.

Zapewniła też, że po wyborach na Węgrzech, które doprowadziły do odsunięcia od władzy premiera Viktora Orbana, UE z pewnością udzieli Ukrainie tę pożyczkę.

- Szanse na to, że Ukraina otrzyma pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro, wynoszą 100 procent, a my już nawiązaliśmy kontakt. Bardzo się cieszę, ponieważ w końcu mogę dotrzymać słowa, a Unia Europejska może zrealizować to, co obiecaliśmy. Czasami to zajmuje trochę czasu, to prawda. Ale to, co obiecujemy, realizujemy – powiedziała Kos, która występowała wraz z ministrem finansów Ukrainy Serhijem Marczenką.

- Istnieje plan dla Ukrainy, w ramach którego muszą oni przeprowadzić 173 reformy, a jeśli je zrealizują, możemy przekazać im pieniądze – powiedziała później Kos Reutersowi.

Marczenko powiedział, że luka finansowa Ukrainy wynosząca 52 mld dolarów w 2026 r. zostanie pokryta, gdy tylko pożyczka UE stanie się dostępna, ale dodał, że rząd w Kijowie nadal prowadzi rozmowy na temat wypełnienia spodziewanej luki w 2027 r.

Źródło: PAP

Flagi Ukrainy i Unii Europejskiej
Na zdjęciu flagi Ukrainy i Unii Europejskiej. Fot. GoodLifeStudio/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Najmniej nowych przepisów od 19 lat. Co wpłynęło na ten wynik?
12470 – tyle stron nowych rozporządzeń i ustaw uchwalono w 2025 roku. Najnowszy „Barometr prawa” Grant Thornton wskazuje na spadek produkcji ustaw i rozporządzeń, ale nie oznacza to, że zażegnaliśmy…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać też gospodarcze przetasowanie w regionie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniem odbudowy inwestycji i pobudzenia wzrostu. Wśród potencjalnych beneficjentów są…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Cieśnina Ormuz to wąskie gardło. Świat mniej odporny na kryzys paliwowy niż w latach siedemdziesiątych
Jedna cieśnina wystarczyła, by zachwiać handlem energią i bezpieczeństwem żywnościowym. Blokada Ormuzu pokazuje, jak silnie uzależniony jest świat od pojedynczych szlaków transportowych i jak szybko…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy prognozują wzrost cen mieszkań, klienci już nie wierzą w spadki
Rynek mieszkaniowy w Polsce wychodzi z fazy stabilizacji. Rośnie presja na wzrost cen, a kupujący wracają do biur sprzedaży
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
0,01 proc. prowizji w przetargu na kampanię KPRM. Czy to już dumping?
Cztery agencje, jedna stawka: 220 zł za siedem miesięcy pracy. W przetargu KPRM cena przesądza o wyniku. Czy przy takiej wycenie można jeszcze mówić o realnej konkurencji i odpowiedniej jakości? A…
16.04.2026