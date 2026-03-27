27.03.2026

Ukraina i Arabia Saudyjska zacieśniają współpracę obronną

Ukraina i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności. Dokument ma otworzyć drogę do wspólnych inwestycji i projektów technologicznych, zwłaszcza w obliczu rosnących ataków dronów w regionie Zatoki Perskiej.

W piątek ministerstwa obrony Ukrainy i Arabii Saudyjskiej podpisały dokument o współpracy w dziedzinie obronności, który – jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski – stanowi podstawę przyszłych umów, współpracy technologicznej i inwestycji. Porozumienie zawarto podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Rijadzie.

Dokument podpisano przed spotkaniem Zełenskiego z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem. Według strony ukraińskiej ma on również wzmocnić międzynarodową rolę Ukrainy jako dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy zadeklarował, że Kijów jest gotowy dzielić się wiedzą i systemami obronnymi, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania atakom dronów i rakiet balistycznych. Podkreślił, że Ukraina zdobyła unikalne doświadczenie w tym obszarze w trakcie wojny z Rosją.

„Ukraińcy walczą już piąty rok z atakami z użyciem rakiet balistycznych i dronów” – zaznaczył Zełenski, porównując sytuację swojego kraju do obecnych zagrożeń w regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Dodał, że współpraca z Rijadem może być „korzystna dla obu stron”.

Porozumienie wpisuje się w szerszy kontekst napięć regionalnych. Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran, na które Teheran odpowiada atakami – także z użyciem dronów – wymierzonymi w cele wojskowe i cywilne w regionie, w tym w państwach Zatoki Perskiej.

W odpowiedzi na te zagrożenia Ukraina już wcześniej zaproponowała krajom regionu długoterminową współpracę w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej przed dronami. Jak poinformowano, pierwsze umowy zostały już przygotowane.

Kijów aktywnie angażuje się także operacyjnie. Do krajów Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej wysłano ponad 200 ukraińskich specjalistów, którzy zajmują się obsługą systemów przechwytujących. Łącznie 228 osób realizuje zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Kuwejcie i Jordanii.

Ukraina oferuje partnerom tanie drony przechwytujące własnej produkcji, które mają stanowić alternatywę dla kosztownych systemów rakietowych używanych w regionie, takich jak PAC-3. Jednocześnie Kijów sygnalizuje zainteresowanie pozyskaniem takich rakiet od państw Zatoki.

Podczas rozmów w Rijadzie omawiano także sytuację na rynkach paliwowych, współpracę energetyczną oraz wsparcie Rosji dla Iranu. Zełenski zapowiedział, że Ukraina planuje kolejne umowy z państwami regionu, licząc na połączenie własnego know-how technologicznego z ich zasobami finansowymi.

Źródło: PAP, Politico

Prezydent Zełenski i książę bin Salman
