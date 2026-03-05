Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 19:56

Ukraina otrzymała od USA prośbę o wsparcie w walce z irańskimi dronami

Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych prośbę o wsparcie w obronie przed irańskimi Shahedami w czasie działań na Bliskim Wschodzie – poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.

„Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych wniosek o konkretne wsparcie w obronie przed Shahedami w regionie Bliskiego Wschodu. Poleciłem zapewnić niezbędne środki oraz obecność ukraińskich specjalistów, którzy mogą zagwarantować wymagany poziom bezpieczeństwa. Ukraina pomaga partnerom, którzy wspierają nasze bezpieczeństwo i ochronę życia naszych obywateli” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

W środę stacja CNN podała, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich.

„Z pewnością przyjmę każdą pomoc, (...) z każdego kraju” – powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z agencją Reutera.

We wtorek Zełenski powiadomił, że Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, więc Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety.

Dzień wcześniej szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów od dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA zgłosiły się do Ukrainy z prośba o pomoc w zwalczeni irańskich dronów. Fot. Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
