Ukraina stworzyła własną bombę kierowaną. „To nie kopia zachodnich ani radzieckich konstrukcji"

Ukraina stworzyła swoją pierwszą kierowaną bombę lotniczą. Zdaniem ministra obrony Mychajły Fedorowa uzbrojenie przeszło już testy i jest gotowe do użycia na froncie.

„Kontynuujemy rozwój ukraińskich rozwiązań high-tech dla frontu. Uczestnik programu Brave1 stworzył pierwszą ukraińską kierowaną bombę lotniczą, która przeszła już niezbędne testy i jest gotowa do użycia bojowego” – napisał Fedorow na Facebooku. Brave1 to państwowa platforma rozwoju uzbrojenia. Łączy konstruktorów, producentów i wojskowych.

„Nie jest ona kopią zachodnich ani radzieckich rozwiązań, lecz autorską konstrukcją ukraińskich inżynierów, przeznaczoną do skutecznego rażenia umocnień, stanowisk dowodzenia i innych celów przeciwnika na dziesiątki kilometrów od miejsca zrzutu” – tłumaczy minister obrony.

Resort obrony kupił już pierwszą partię nowych bomb, których masa głowicy bojowej wynosi 250 kg. Teraz ukraińscy piloci szkolą się w użyciu nowej broni.

„Ukraina przechodzi od importu pojedynczych rozwiązań do tworzenia własnej broni high-tech, która systemowo wzmacnia Siły Obrony i daje przewagę technologiczną na polu walki. Wkrótce ukraińskie KAB-y (kierowane bomby lotnicze) będą razić cele przeciwnika. Trwa skalowanie rozwiązań zwiększających zasięg i precyzję uderzeń oraz zmieniających zasady współczesnej wojny” – podsumował szef resortu obrony.