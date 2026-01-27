Ukraina zwiększy import gazu z Polski od lutego 2026 r.

Kijów i Warszawa uzgodniły zwiększenie przepustowości dostaw gazu z Polski do Ukrainy. Porozumienie ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy w warunkach trwających rosyjskich ataków na infrastrukturę.

Pierwszy wicepremier i minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal poinformował we wtorek, że operatorzy Gaz-System i ukraiński Operator HTS uzgodnili stopniowe zwiększenie przepustowości importu gazu od początku lutego 2026 r. Do końca kwietnia przepustowość wzrośnie z 15,3 mln do 18,4 mln m sześc. na dobę.

Szmyhal podkreślił, że porozumienie pozwoli ustabilizować dostawy ciepła do domów, szpitali, szkół oraz obiektów infrastruktury krytycznej. Ma to szczególne znaczenie w czasie surowej zimy, gdy rosyjskie wojska ostrzeliwują ukraińskie obiekty energetyczne, powodując przerwy w dostawach prądu, ciepła i wody, m.in. w Kijowie.

Zwiększenie importu jest elementem dywersyfikacji tras dostaw gazu i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Jak zaznaczył wicepremier, kierunek polski pozostaje jednym z kluczowych dla importu, zapewniając dostęp do różnych źródeł gazu, w tym LNG.

W 2025 roku przez Polskę dostarczono na Ukrainę 2,1 mld m sześc. gazu, co stanowiło ponad 30 proc. całkowitego wolumenu importu. W tej ilości było ok. 600 mln m sześc. amerykańskiego LNG. Szmyhal podziękował Polsce za konsekwentne wsparcie.

Z kolei Gaz-System poinformował 19 stycznia, że od 1 lutego 2026 r. zwiększy możliwości eksportu gazu na Ukrainę. Do końca kwietnia 2026 r. całkowita oferowana przepustowość – ciągła i przerywana – wzrośnie z 600 tys. do 720 tys. m sześc. na godzinę. To efekt zakończenia modernizacji stacji pomiarowej w Hermanowicach pod koniec 2025 r.; rozwiązanie ma charakter tymczasowy i wymaga dalszych inwestycji.

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. przepustowość ciągła wyniesie 460 tys. m sześc./h, a przerywana 260 tys. m sześc./h; następnie ulegnie zmianom sezonowym. Dodatkowe moce będą oferowane na aukcjach. W 2025 r. przez połączenie Hermanowice–Drozdowicze z Polski na Ukrainę popłynęło ponad 23 mld m sześc. gazu.

Gaz-System jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa i zarządza kluczową infrastrukturą gazową w Polsce, w tym terminalem LNG w Świnoujściu.

Źródło: PAP