30.04.2026

Ukraiński sztab: nasze wojska ćwiczą walkę w terenie zabudowanym na polskich poligonach

Ukraiński sztab poinformował, że na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Uczą się one tam działań bojowych w terenie zabudowanym.

„Na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. (...) Ukraińscy żołnierze skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów – działaniach bojowych w terenie zabudowanym. Szkolenie obejmowało ćwiczenie zaawansowanych technik: bezpiecznego podejścia do budynków, szturmowania wejść, »oczyszczania« pomieszczeń, a także metod obrony i maskowania punktów oporu” – napisał w sieci sztab generalny Ukrainy.

„Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte na Ukrainie, oddziały doskonaliły taktykę działań bojowych w systemach okopów i korytarzach komunikacyjnych. W ramach szkolenia położono nacisk na szybkość reakcji, precyzyjne posługiwanie się bronią oraz umiejętne stosowanie granatów ręcznych, co ma kluczowe znaczenie podczas walki wręcz” – dodało ukraińskie wojsko.

Ćwiczenia na polskich poligonach to element misji wojskowej EUMAM Unii Europejskiej. Głównym jej zadaniem jest zwiększenie zdolności ukraińskiej armii przez szkolenie jej na terytoriach państw członkowskich Wspólnoty.

Te szkolenia regularnie odbywają się w Polsce. Prowadzą je nie tylko nasi wojskowi, ale także żołnierze z Francji czy Norwegii. W Bydgoszczy sformowano też JATEC, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Ma ono wzmocnić interoperacyjność wojska ukraińskiego z siłami NATO, a także ułatwić dzielenie się wnioskami z trwającej wojny.

Zełenski: Rosja ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś do wojny
Na zdjęciu widać ukraińskich żołnierzy w leśnym okopie
Ukraińscy żołnierze szkolą się na polskich poligonach Fot. Mykola Kalyeniak, PAP
Może zainteresować Cię również
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Rząd reaktywny i skłócony. Jak Donald Tusk łączy polityczne asekuranctwo z przyzwoitymi notowaniami?
Wewnątrzkoalicyjna awantura wokół Pauliny Hennig-Kloski i drugiego progu PIT, opór MSWiA przed respektowaniem wyroku TSUE i ślimaczące się rozliczenia rządów PiS. Mimo tych problemów Koalicja…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Poseł PiS chce resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Wylicza błędy swojej partii
– Zmiana konstytucji jest konieczna. Nie da się dłużej prowadzić państwa opartego na konstytucji, która generuje konflikt – uważa poseł Krzysztof Szczucki. Mówi o sytuacji wokół Trybunału…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Prezes DHL Express: Robotyka i AI nie zastąpią ludzi w logistyce (WYWIAD)
– Globalizacja daje społeczeństwom realne korzyści – mówi John Pearson, współzarządzający jedną z największych grup logistycznych świata. Tłumaczy, jak Europa może zyskać na handlu, jaka przyszłość…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kraje Zatoki po wojnie bliżej Chin? Pekin oferuje „plan B"
Wojna USA i Izraela z Iranem to systemowy wstrząs dla państw Zatoki Perskiej. Konflikt podważył wieloletni fundament ich bezpieczeństwa: niepisany amerykańsko-arabski pakt „ropa za ochronę". Stolice…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kapitał zbroi się w innowacje. Nauka może skorzystać na geopolityce
Polska gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym utrzymanie dynamiki wzrostu wymagać będzie znalezienia nowych źródeł wzrostu. Jednym z największych wyzwań jest finansowanie innowacji –…
28.04.2026