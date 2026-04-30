Ukraiński sztab: nasze wojska ćwiczą walkę w terenie zabudowanym na polskich poligonach

Ukraiński sztab poinformował, że na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Uczą się one tam działań bojowych w terenie zabudowanym.

„Na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. (...) Ukraińscy żołnierze skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów – działaniach bojowych w terenie zabudowanym. Szkolenie obejmowało ćwiczenie zaawansowanych technik: bezpiecznego podejścia do budynków, szturmowania wejść, »oczyszczania« pomieszczeń, a także metod obrony i maskowania punktów oporu” – napisał w sieci sztab generalny Ukrainy.

„Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte na Ukrainie, oddziały doskonaliły taktykę działań bojowych w systemach okopów i korytarzach komunikacyjnych. W ramach szkolenia położono nacisk na szybkość reakcji, precyzyjne posługiwanie się bronią oraz umiejętne stosowanie granatów ręcznych, co ma kluczowe znaczenie podczas walki wręcz” – dodało ukraińskie wojsko.

Ćwiczenia na polskich poligonach to element misji wojskowej EUMAM Unii Europejskiej. Głównym jej zadaniem jest zwiększenie zdolności ukraińskiej armii przez szkolenie jej na terytoriach państw członkowskich Wspólnoty.

Te szkolenia regularnie odbywają się w Polsce. Prowadzą je nie tylko nasi wojskowi, ale także żołnierze z Francji czy Norwegii. W Bydgoszczy sformowano też JATEC, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Ma ono wzmocnić interoperacyjność wojska ukraińskiego z siłami NATO, a także ułatwić dzielenie się wnioskami z trwającej wojny.