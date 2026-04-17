17.04.2026 19:59

Zełenski: Rosja ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś do wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje działania, które mogą doprowadzić do zaangażowania Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie. Według danych wywiadowczych trwają już konkretne przygotowania militarne przy granicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że Rosja po raz kolejny będzie próbowała wciągnąć Białoruś w swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Oświadczenie wydał po zapoznaniu się z raportem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego.

Według przekazanych informacji wywiadowczych na pograniczu białorusko-ukraińskim trwają prace infrastrukturalne, w tym rozbudowa dróg prowadzących na terytorium Ukrainy oraz przygotowywanie stanowisk artyleryjskich. W ocenie Kijowa działania te mogą wskazywać na przygotowania do potencjalnych operacji wojskowych.

Zełenski zwrócił również uwagę na próby przegrupowania rosyjskich sił, które – jak ocenił – mogą mieć na celu uzupełnienie braków kadrowych. Dodał, że wzrost aktywności wojskowej na terytorium Białorusi staje się coraz bardziej widoczny, co wpisuje się w szersze działania Rosji.

Prezydent Ukrainy polecił przekazać władzom w Mińsku, że Ukraina jest gotowa bronić swojej ziemi i niepodległości. Ostrzegł przy tym, że konsekwencje ostatnich wydarzeń międzynarodowych powinny powstrzymać Białoruś przed podejmowaniem decyzji o zaangażowaniu w konflikt.

Zełenski podkreślił także sytuację na froncie, wskazując, że w kwietniu utrzymuje się wysokie tempo niszczenia sił rosyjskich, a armii Rosji nie udało się przejąć inicjatywy operacyjnej. Ocenił to jako kluczowe dla dalszego przebiegu wojny.

Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko przekazał, że Rosja poleciła Białorusi utrzymywać ukraińskie siły „w napięciu” przed planowanymi próbami ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy. Ostrzegł, że ewentualne prowokacje ze strony Mińska byłyby poważnym błędem władz Białorusi.

Prezydent przypomniał również, że Rosja rozmieściła na Białorusi systemy sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości ataków na północne regiony Ukrainy. Dodał, że Białoruś udostępniła swoje terytorium dla rosyjskich systemów rakietowych średniego zasięgu oraz dostarczała komponenty do tej broni, co dodatkowo pogłębia jej zaangażowanie po stronie Moskwy.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Brukseli
Fot. Wiktor Dąbkowski (PAP)
