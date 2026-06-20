Ukraińskie drony zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej na Krymie

Ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem dronów na obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim – podała w sobotę agencja informacyjna Ukrinform, powołując się na relacje świadków.

W wyniku uderzeń ukraińskich bezzałogowców doszło do pożarów w Tawryjskiej Elektrociepłowni, położonej w pobliżu Symferopola, oraz w dwóch przepompowniach gazu ziemnego. W komunikatorze Telegram opublikowano nagrania wideo i relacje świadków potwierdzające ataki.

Jak poinformował dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych, zaatakowany został także podziemny magazyn gazu ziemnego w zachodniej części Krymu. Celem uderzeń były również magazyny paliw w pobliżu Bachczysaraju, gdzie także doszło do pożaru, a także fabryka zbrojeniowa „Krymski Tytan” w Armiańsku oraz most w Geniczesku — jeden z kilku obiektów przeprawowych łączących Półwysep Krymski z resztą Ukrainy.

W piątek ukraińska armia przeprowadziła również ataki powietrzne na mosty kolejowe na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim, o czym poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską logistykę, zwłaszcza na obszarze okupowanego Krymu oraz w południowej części obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, które pozostają pod rosyjską kontrolą od 2022 roku.

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Źródło: PAP