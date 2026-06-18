Zełenski: Ukraina i Niemcy podpisały umowę w sprawie systemów do zwalczania pocisków balistycznych

Ukraina i Niemcy podpisały umowę o połączeniu wysiłków na rzecz opracowania systemów przeciwrakietowych do zwalczania pocisków balistycznych – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Ukraina i Niemcy dokonują bardzo ważnego, moim zdaniem, wspólnego kroku. My mamy pewne technologie, pewne technologie mają Niemcy. Dziś nasi ministrowie obrony podpisali już umowę o połączeniu tych zdolności” – oświadczył Wołodymyr Zełenski podczas otwarcia posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w tzw. formacie Ramstein.

Umowę podpisali ministrowie obrony Ukrainy i Niemiec, Mychajło Fedorow i Boris Pistorius.

„W Ukrainie działa firma, która jest zdolna do produkcji pocisków balistycznych – Fire Point zmierza w tym kierunku. Także u was są firmy posiadające odpowiednie możliwości. Rozmawialiśmy o tym” – powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zaznaczył, że w wojnie przeciwko jego państwu Rosja opiera się obecnie „na jednej ostatniej rzeczy – nieustannych uderzeniach rakietowych”.

„On (przywódca Rosji Władimir Putin – PAP) ma pociski balistyczne, dlatego potrzebujemy zdolności do ich przechwytywania. (…) Bronimy się przed pociskami manewrującymi, ale rosyjskie pociski balistyczne pozostają problemem i potrzebujemy odpowiedzi na ten problem” – podkreślił prezydent Ukrainy.

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Źródło: PAP