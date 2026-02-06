Umowy finansowe na budowę elektrowni jądrowej w Polsce możliwe w 2028 r.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) planują podpisanie umów finansowych na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w 2028 roku. Proces due diligence z bankami i agencjami kredytów eksportowych ruszy od II kwartału i potrwa 18 miesięcy.

Proces finansowania elektrowni w Choczewie

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) ogłosiły, że od początku II kwartału przez 18 miesięcy będą prowadzić proces due diligence we współpracy z bankami, które zadeklarowały finansowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Po tym etapie spółka planuje doszlifować umowy finansowe z wybranymi partnerami, których podpisanie może nastąpić w 2028 roku.

Wiceprezes PEJ, Piotr Piela, podkreślił, że pierwszy odzew agencji kredytów eksportowych wykazał możliwość pozyskania większości finansowania dłużnego. Szacunkowo około 60 mld zł z potrzebnych 200 mld zł zapewni Skarb Państwa, co zatwierdziła Komisja Europejska pod koniec 2025 roku.

Piela zwrócił uwagę, że agencje kredytów eksportowych promują przede wszystkim własny przemysł i oczekują, że część finansowania wróci do ich krajów. Pomimo tego dialog z bankami komercyjnymi uznaje za jeden z największych sukcesów projektu.

Spółka wysłała wstępne zapytania do 30 największych banków, z czego 26 odpowiedziało zainteresowaniem. Pozostałe instytucje, które początkowo nie odpowiedziały, zwróciły się bezpośrednio po decyzji KE w sprawie pomocy publicznej.

Na agencje kredytów eksportowych może przypaść około 100 mld zł finansowania dłużnego, a na sektor bankowy około 40 mld zł. Największym obecnie dostawcą kapitału jest amerykańska agencja US EXIM, z którą PEJ podpisało wstępne porozumienie dotyczące linii kredytowej.

Struktura finansowania i harmonogram podpisania umów

Piela poinformował, że spółka będzie wypracowywać strukturę finansowania wspólnie z doradcą finansowym, planując wyłonienie jednego lub dwóch liderów koordynujących pozostałe instytucje.

Proces due diligence obejmie aspekty techniczne, środowiskowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Po jego zakończeniu PEJ dopracuje umowy z wybranymi partnerami, które będą gotowe do podpisania po ostatecznej decyzji inwestycyjnej rządu.

Wiceprezes PEJ ocenił, że pozytywne zmiany regulacyjne w UE oraz postrzeganie Polski jako stabilnego miejsca inwestycji sprzyjają pozyskiwaniu finansowania. Zaznaczył, że rozpoczęcie projektu trzy lata wcześniej mogłoby nie przynieść takiego odzewu ze strony banków.

Koszt budowy elektrowni szacowany jest na około 192 mld zł, z czego wstępne oferty polskich banków opiewają na ponad 35 mld zł. PEJ podpisało również umowę kredytową z US EXIM w ramach programu EMP, wspólnie z Bankiem Pekao pełniącym rolę agenta kredytu.

Elektrownia w technologii AP1000 powstanie w Lubiatowie-Kopalino na Pomorzu, będzie miała moc 3750 MW, a jej uruchomienie planowane jest na 2036 rok.

Źródło: PAP