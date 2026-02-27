UniCredit chce wypłacić niemal 2,6 mld euro dywidendy

UniCredit zapowiedział wypłatę dywidendy za 2025 rok na poziomie 1,7208 euro na akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy może wynieść maksymalnie około 2,58 mld euro. Decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy zaplanowane na 31 marca.

Zgodnie z komunikatem banku, dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 20 kwietnia. Natomiast wypłata środków planowana jest na 22 kwietnia.

Wcześniej, w listopadzie 2025 roku, UniCredit wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy. Jej łączna wartość wyniosła około 2,17 mld euro.

Decyzja należy do akcjonariuszy

Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia, które zwołano na 31 marca. Akcjonariusze zdecydują nie tylko o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, lecz także o poziomie dywidendy i jej ostatecznym kształcie.

UniCredit to międzynarodowa grupa bankowa z siedzibą w Mediolanie. Bank powstał we Włoszech i dziś należy do największych instytucji finansowych w Europie. Działa w kilkunastu krajach. Grupa koncentruje się na bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz inwestycyjnej. Bank przez lata był właścicielem Pekao SA. W 2025 r. powrócił do Polski po przejęciu Aion Banku.