Unilever prowadzi rozmowy z McCormick & Company w sprawie sprzedaży segmentu spożywczego

Brytyjski koncern Unilever potwierdził w piątek, że otrzymał ofertę przejęcia działu spożywczego od amerykańskiej firmy McCormick & Company i prowadzi rozmowy w tej sprawie.

„Unilever odnotowuje niedawne spekulacje medialne dotyczące potencjalnej transakcji dotyczącej jego działalności w segmencie żywności (...). Unilever potwierdza, że ​​otrzymał ofertę przejęcia swojego segmentu żywności i prowadzi rozmowy z McCormick & Company. Nie ma pewności, czy jakakolwiek transakcja zostanie uzgodniona" – podał koncern w komunikacie prasowym.

W komunikacie wskazano także, że zarząd Unilevera uważa, że „​​segment żywności jest bardzo atrakcyjnym biznesem, z silną pozycją finansową (...) i jest przekonany o przyszłości segmentu żywności jako części Unilever".

Do Unilevera należą znane globalne marki spożywcze, takie jak Knorr i Hellmann's oraz marki lokalne. Poza segmentem spożywczym Unilever oferuje także produkty z zakresu chemii gospodarczej i kosmetyków (m. in. Axe, Cif, Domestos, Dove, Rexona).

Potencjalna zmiana właściciela segmentu spożywczego Unilevera ma istotne znaczenie dla polskiego rynku. Poznańska fabryka koncernu produkuje żywność pod markami Knorr, Hellmann’s, Amino i Tortex. To największy zakład spożywczy koncernu w Europie i trzeci co do wielkości na świecie.

W ubiegłym roku firma informowała, że w Poznaniu – oraz drugiej polskiej fabryce, czyli bydgoskim zakładzie produkującym kosmetyki i środki czystości – realizuje projekty inwestycyjne warte 250 mln zł.

McCormick to producent dodatków do potraw i przypraw. W Polsce do firmy należy marka Kamis z zakładem produkcyjnym w Stefanowie.

Cytowani przez agencję Reuters analitycy Barclays oszacowali wartość przedsiębiorstwa Unilever w segmencie spożywczym na 28–31 mld euro. Tymczasem kapitalizacja rynkowa całej firmy McCormick wynosi około 14,5 mld dolarów – zwraca uwagę Reuters.