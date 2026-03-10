Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 19:54

URE: spółki zależne Tauronu mają przekazać na rachunek FWRC 277 mln zł

Prezes URE zobowiązał Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE do przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) łącznej kwoty 277 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Jak poinformowano, uwzględniając postanowienia zawarte w decyzjach Prezesa URE oraz wymogi MSR 37, spółka przewiduje konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. w segmencie sprzedaż i handel hurtowy rezerwy w wysokości 277 mln zł.

„Przedmiotowa rezerwa obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2025 r. o wyżej wskazaną kwotę” - przekazano.

Dodano, że spółka zastrzega, że wysokość rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Tauron za 2025 rok.

Jednocześnie Tauron informuje, że spółkom zależnym przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu od decyzji prezesa URE.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia logo spółki Tauron
Tauron informuje, że spółkom zależnym przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu od decyzji prezesa URE. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
„New York Times": Trump buduje międzynarodową koalicję przeciw kartelom
Prezydent Donald Trump ogłosił powstanie międzynarodowej koalicji mającej zwalczać kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wizy: urzędnicy blokują eksport usług wart 32 mld zł. Ubyło 100 tys. miejsc pracy
Firmy, które świadczą usługi w UE, od czerwca ubiegłego roku nie mogą zatrudniać obcokrajowców z państw trzecich. Tak polski rząd „naprawił” nieszczelny system wizowy. Po raz pierwszy od wejścia Polski do UE w firmach ubyło pracowników, a niektóre się zamykają. Liczą na premiera.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Generali: Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania (WYWIAD)
Zapłaciliśmy cenę za to, że jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy ubezpieczenie psa. Dzisiaj ubezpieczenie jest już rentowne, a sprzedaż rośnie o 30 proc. Zaczynamy sprzedawać je w bankach spółdzielczych – ujawnia prezes Generali Polska Roger Hodgkiss. Rozmawiamy o irracjonalnej wojnie cenowej, utracie 40 proc. polis w trosce o rentowność portfela, o ludziach, których nie zastąpi AI oraz o zaległościach sektora względem banków.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Czego boją się polscy finansiści? Oto barometr nastrojów w branży inwestycyjnej
Marzenia o deregulacji, dążenie do cyfryzacji i walka z zagraniczną konkurencją to dominujące tematy w branży inwestycyjnej. Oczywiście w tle cały czas utrzymuje się sztuczna inteligencja i jej coraz większa rola w pracy finansistów. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia cyfrowych aktywów, wynika z raportu Accenture.
10.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026