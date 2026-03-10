URE: spółki zależne Tauronu mają przekazać na rachunek FWRC 277 mln zł

Prezes URE zobowiązał Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE do przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) łącznej kwoty 277 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Jak poinformowano, uwzględniając postanowienia zawarte w decyzjach Prezesa URE oraz wymogi MSR 37, spółka przewiduje konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. w segmencie sprzedaż i handel hurtowy rezerwy w wysokości 277 mln zł.

„Przedmiotowa rezerwa obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2025 r. o wyżej wskazaną kwotę” - przekazano.

Dodano, że spółka zastrzega, że wysokość rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Tauron za 2025 rok.

Jednocześnie Tauron informuje, że spółkom zależnym przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu od decyzji prezesa URE.

