URE: spółki zależne Tauronu mają przekazać na rachunek FWRC 277 mln zł
Prezes URE zobowiązał Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE do przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) łącznej kwoty 277 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Jak poinformowano, uwzględniając postanowienia zawarte w decyzjach Prezesa URE oraz wymogi MSR 37, spółka przewiduje konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. w segmencie sprzedaż i handel hurtowy rezerwy w wysokości 277 mln zł.
„Przedmiotowa rezerwa obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2025 r. o wyżej wskazaną kwotę” - przekazano.
Dodano, że spółka zastrzega, że wysokość rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Tauron za 2025 rok.
Jednocześnie Tauron informuje, że spółkom zależnym przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu od decyzji prezesa URE.
