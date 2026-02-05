URE wszczyna postępowania przeciwko Tauronowi, Enei i Enerdze

W serii komunikatów giełdowych spółki: Tauron, Enea i Energa poinformowały o wszczęciu postępowań przez URE.

URE kontra Tauron

URE wszczęło postępowanie wobec Tauronu Sprzedaż oraz Tauronu Sprzedaż GZE w przedmiocie decyzji o obowiązku przekazania przez spółki na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwot stanowiących różnice między odpisami na Fundusz obliczonymi przez URE a odpisami na Fundusz wpłaconymi przez spółki - podał Tauron w czwartkowym komunikacie.

Wszczęte postępowanie obejmuje również kwestię protokołów obejmujących weryfikację prawidłowości wartości odpisu na fundusz w całym okresie sprawozdawczym - od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. - w zakresie dokonanych obliczeń wskazanych wartości we właściwych sprawozdaniach spółek, jak również wartości faktycznie wpłaconych na rzecz Zarządcy Rozliczeń.

Jak podano, różnica między sumą odpisów wpłaconą przez spółki a obliczoną przez URE wskazana w protokołach z kontroli wynosi łącznie ok. 277 mln zł. Wszczęcie kontroli miało miejsce w listopadzie 2025 roku.

Po zapoznaniu się z przekazanym przez URE materiałem, spółki zależne Tauronu złożą wyjaśnienia i przedstawią swoje stanowisko w sprawie w ciągu 7 dni.

URE sprawdzi Energę

Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie wobec Energi Obrót w przedmiocie decyzji nakładającej na spółkę obowiązek przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny różnicy pomiędzy odpisem na fundusz obliczonym przez Prezesa URE, a odpisem na fundusz wykazanym w sprawozdaniach spółki zależnej za 12 miesięcy w okresie 12.2022-12.2023 - podała Energa w komunikacie.

W ocenie Energi sposób kalkulacji odpisu zastosowany w sprawozdaniach jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Grupa Energa nie identyfikuje podstaw do utworzenia rezerwy na dodatkowy poziom zobowiązań.

Jak wskazano, w zależności od przyjętej metodologii i interpretacji obowiązujących przepisów prawa, różnica poziomu zobowiązań wobec Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wynosi ok. 550,9 mln zł.

Enea i URE

Także zarząd spółki Enea poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez prezesa URE, w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny ("FWRC") kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy odpisem wniesionym na rzecz FWRC przez spółkę w latach 2023-2025 a kwotą obliczoną przez prezesa URE.

Zgodnie z protokołem została wskazana kwota w wysokości 139,9 mln zł, którą zgodnie z interpretacją Ustawy przyjętą przez prezesa URE spółka powinna przekazać na FWRC, o ile wszczęte w dniu dzisiejszym postępowanie potwierdzi zasadność kwoty obliczonej przez prezesa URE.

Spółka zamierza wnieść zastrzeżenie do Protokołu, w związku z odmienną niż przyjęta przez prezesa URE interpretacją Ustawy.

Źródło: PAP