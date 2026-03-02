Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 22:16

USA: 1250 celów zaatakowanych w Iranie w 48 godzin. Zniszczona flota w Zatoce Omańskiej

Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowaną operację przeciwko Iranowi. W ciągu pierwszych 48 godzin uderzono w ponad 1250 celów. Informacje przekazało Central Command. Według komunikatu zniszczono też wszystkie 11 irańskich okrętów w Zatoce Omańskiej.

Dowództwo odpowiedzialne za operacje USA na Bliskim Wschodzie poinformowało, że ataki objęły kluczową infrastrukturę wojskową. Wśród celów znalazły się centra dowodzenia, stanowiska pocisków balistycznych oraz wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych. Uderzono również w jednostki morskie, w tym okręty podwodne.

Operacja rozpoczęła się w sobotę. W ciągu dwóch dni liczba zniszczonych obiektów przekroczyła 1250. Według amerykańskiego dowództwa działania miały na celu ograniczenie zdolności bojowych Iranu w regionie.

Szczególne znaczenie miały działania na wodach Zatoki Omańskiej. Według komunikatu dwa dni wcześniej Iran dysponował tam 11 okrętami. Obecnie, jak podkreślono, nie ma żadnego.

W oświadczeniu wskazano, że irańskie jednostki przez dziesiątki lat miały zastraszać i atakować międzynarodową żeglugę. Zdaniem dowództwa te działania zostały przerwane.

Trump: operacja może potrwać kilka tygodni

Wcześnie jgłos zabrał prezydent Donald Trump. Poinformował, że jednym z celów operacji jest zniszczenie irańskiej marynarki wojennej. Mówił o zatopieniu 10 okrętów.

Prezydent zaznaczył, że operacja może potrwać od czterech do pięciu tygodni lub dłużej. Nie podano jednak szczegółowego harmonogramu dalszych działań.

Źródło: PAP

