USA: Bez ofiar w bazach po ataku Iranu

Stany Zjednoczone potwierdziły, że w wyniku irańskiego uderzenia na amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie nie było ofiar. Jednocześnie pojawiają się doniesienia o zniszczeniu elementów obrony przeciwrakietowej oraz rosnącym napięciu wokół baz USA w Zatoce Perskiej.

Przedstawiciel władz USA przekazał agencji Reutera, że w sobotnim ataku Iranu na amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie nikt nie zginął. Informacja ta ma uspokoić nastroje po eskalacji napięcia w regionie.

Na nagraniach opublikowanych przez CNN widać było dym unoszący się nad okolicą Juffair. To właśnie tam stacjonuje amerykańska marynarka wojenna, która wspiera operacje morskie prowadzone na Bliskim Wschodzie.

Bahrajn jest siedzibą Piątej Floty Marynarki Wojennej USA. Baza od lat odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu szlaków morskich w regionie Zatoki Perskiej.

Uszkodzone systemy obrony powietrznej

Bahrański analityk polityczny Ahmed Alkhuzaie w rozmowie z The Jerusalem Post ocenił, że pocisk trafił w „pustą kwaterę amerykańskiej bazy”.

Inaczej sytuację opisuje portal MilitaryWatchMagazine. Serwis, powołując się na źródła wojskowe, informuje o zniszczeniu radarów obrony przeciwrakietowej w Bahrajnie oraz w Katarze.

Z kolei Defence Blog wskazuje, że jednym z celów mógł być radar trafiony przez irański dron kamikadze typu Shahed. Analiza opiera się jednak na ograniczonym materiale wideo, dlatego pełna skala strat pozostaje niejasna.

Szczególną uwagę przyciąga sytuacja w Katarze. To tam znajduje się baza lotnicza Al Udeid Air Base, kluczowy ośrodek operacyjny sił USA w regionie.

W połowie lutego chińskie zdjęcia satelitarne ujawniły rozmieszczenie systemu obrony powietrznej MIM-104 Patriot. Kolejne analizy potwierdziły obecność co najmniej 16 samolotów tankowania KC-135 oraz maszyn rozpoznawczych RC-135.

Według MilitaryWatchMagazine część tych statków powietrznych została przed sobotnim atakiem wycofana do baz w Turcji. Portal sugeruje, że może to świadczyć o ograniczonym zaufaniu USA do skuteczności lokalnej obrony powietrznej wobec potencjalnych irańskich ataków rakietowych.

Eskalacja po atakach na Iran

W sobotę Stany Zjednoczone oraz Izrael przeprowadziły uderzenia na cele w Iranie. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiadał zdecydowane działania wobec irańskich sił zbrojnych, które miały doprowadzić do zmiany władz w Teheranie.

